Reaniman el Museo de Girón en la Ciénaga de Zapata 

A 65 años de la derrota de los invasores mercenarios en la Ciénaga de Zapata, el Museo de Girón se restaura para celebrar el medio siglo de su creación con el encargo de preservar la memoria de la epopeya del pueblo.

La institución recibe mantenimiento constructivo y restauración de las piezas, a cargo de fuerzas de la Unión de Industrias Militares (UIM) y el Proyecto de Desarrollo Local (PLD) Vialidad, de ese municipio matancero.

Para la directora del Museo de Girón, Dulce María Limonta del Pozo, las acciones garantizan el estado del inmueble y del armamento en exteriores, por el impacto de las inclemencias del tiempo.

Con palabras de halago, la directora del Centro de Patrimonio Cultural en la provincia, Bielka Cantillo González, elogió el estado del Museo por el cuidado de sus espacios y el sentido de pertenencia de los trabajadores.