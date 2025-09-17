Convoca CITMA a premio provincial de Gestión Documental y Archivos

La delegación Territorial del CITMA en Matanzas convoca al premio provincial de gestión documental y archivos con el objetivo de reconocer el trabajo de instituciones y personas que vuelcan sus esfuerzos en preservar el patrimonio documental.

Podrán aspirar al premio organismos políticos, gubernamentales, administrativos y empresariales, así como gestores relevantes en el ordenamiento y conservación del patrimonio documental en su entidad.

Entre los requisitos indispensable para la participación esta que las propuestas deben presentarse mediante expediente de nominación, con un resumen de los datos generales del candidato y un aval de la dirección centro donde consten los resultados y características de las categorías por las que optan.

La convocatoria para el premio en gestión documental y archivo, permanecerá abierta hasta el 25 de octubre próximo y cabe resaltar que las propuestas enviadas después de este período No serán evaluadas.

George Carlos Roger Suárez