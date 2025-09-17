Declaraciones del Ministro de Energía y Minas sobre la situación crítica del Sistema Eléctrico Nacional

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, informó sobre la situación crítica del Sistema Eléctrico Nacional.

Los apagones se agudizaron esta semana por la combinación de la salida de Felton 1, una avería en el emplazamiento de motores de Mariel, el disparo de Nuevitas 5 y la no entrada del bloque 5 de Renté, tras su mantenimiento.

El disparo de la unidad 5 de Nuevitas obligó a apagar de súbito gran parte de los circuitos de La Habana en la tarde del lunes, para evitar una nueva desconexión del SEN.

Sobre la generación flotante (patanas), de la O Levy explicó que, de ocho unidades, solo quedan dos en país, que de conjunto aportan 70 MW. Una de las razones por las que se retiraron las patanas fue la imposibilidad de pagar los contratos de sus servicios.

Acerca de los aspectos positivos sobre la generación a corto, mediano y largo plazo, el titular del sector explicó que este fin de semana se debe incorporar al SEN la unidad 1 de Felton con más de 220 MW y completarse los ajustes de Renté 5. La avería en los motores de Mariel ya fue solucionada.

En el país existen instalados 650 MW en generación solar que ayudan a sostener una parte de la demanda durante el día. La Unión Eléctrica mantiene el compromiso de dejar sincronizados el resto de parques fotovoltaicos para llegar a los 1 000 MW en diciembre.

Durante el mes de octubre deben incorporarse al SEN las unidades 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y el 2 de Santa Cruz del Norte, ambas en mantenimiento.

Se cuenta con los recursos para acometer la intervención integral de la Cte Antonio Guiteras a partir del mes de diciembre. Coincide con el tiempo en que se producen las demandas de electricidad más bajas del año.

Con información del perfil del periodista Lázaro Manuel Alonso, Canal Caribe.