Matanzas sigue imbatible en la Serie Nacional de Béisbol

Los Cocodrilos de Matanzas mantuvieron hoy su buen paso en la 64 Serie Nacional de Béisbol al derrotar 6-1 a los Huracanes de Mayabeque en el estadio Nelson Fernández, con lo cual firmaron su décimo éxito consecutivo y conservaron la cima del torneo.

Los Leñadores de Las Tunas y las Avispas de Santiago de Cuba también extendieron sus rachas positivas y permanecen a solo un juego de los líderes, mientras los Cachorros de Holguín cedieron y se rezagaron a dos rayas.

En el triunfo matancero, los discípulos de Armando Ferrer (11-1) llegaron a extrainnings con empate a una carrera, pero en la décima fabricaron un racimo de cinco que decidió el encuentro.

Aníbal Medina fue el único en conectar par de imparables —incluido un doble— y remolcó una carrera, al igual que Andrys Pérez, autor también de un biangular.

Roilán Averohff trabajó cinco entradas y un tercio con solo una limpia a sus récords, aunque el crédito de la victoria correspondió a Armando Dueñas, quien colgó dos argollas con tres ponches.

Por Mayabeque, Yadián Martínez sostuvo a su equipo durante siete capítulos sin anotaciones limpias y ocho abanicados, pero el relevo no pudo respaldarlo, Adrián Sosa cargó con el revés al permitir las carreras definitivas.

Los actuales campeones de Las Tunas alcanzaron la decena de triunfos (ocho en fila) al superar 10-8 a los Alazanes de Granma en el Mártires de Barbados, pese a los jonrones de Guillermo Avilés y Alfredo Despaigne —su quinto del torneo— por los anfitriones.

En el Nguyen Van Troi, Santiago de Cuba (10-2) siguió de cerca a Matanzas al imponerse 7-5 a Guantánamo, con los jonrones quinto y sexto de Yoel Yanki y el séptimo de Yoelkis Guibert (líder), por los derrotados destacaron Robert Luis Delgado (quinto vuelacercas) y Leovanis Brooks (primero).

Cazadores de Artemisa y Vegueros de Pinar del Río dividieron honores en doble jornada, a primera hora los visitantes ganaron 6-0 en el juego sellado por oscuridad, gracias a la sólida faena de Alejandro David Hernández (cinco entradas en blanco, un hit y ocho ponches).

Luego los pinareños respondieron con blanqueada de 3-0, apoyados en el relevo largo de Frank Denis Blanco, que lanzó toda la ruta, Frank Raúl González añadió un jonrón solitario.

Holguín, tras seis victorias seguidas, cayó 2-8 en el Augusto César Sandino frente a Villa Clara, que rompió racha negativa de ocho derrotas.

Yoasnier Pérez tuvo tarde perfecta (2-2) con cuadrangular y cuatro remolques, mientras Maikel Pérez completó los cinco capítulos del duelo, soportando 10 imparables pero apenas dos carreras.

En el José Ramón Cepero, Ciego de Ávila venció 7-4 a Camagüey, en tanto los Elefantes de Cienfuegos aprovecharon la localía en el 5 de Septiembre para imponerse 9-1 a Sancti Spíritus, apoyados en jonrón de Maikel Borrel.

El doble juego entre Industriales e Isla de la Juventud, previsto en el Cristóbal Labra, fue nuevamente suspendido por lluvia.

