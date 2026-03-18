CTC evalúa causas de pérdidas económicas en empresas yumurinas

Develar causas de las pérdidas económicas en el sector empresarial de Matanzas es propósito de los encuentros realizados por estos días por el Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) con entidades marcadas por tan negativo balance financiero.

Ariannis Rodríguez, responsable de la esfera de Asuntos Económicos en esta organización, adelantó el intercambio con consejos de dirección de algunas de las 17 empresas donde acumulan más gastos que ingresos.

En ese caso se encuentran las de Acopio, Productos Lácteos, la Avícola y la de Farmacias y Ópticas, algunas de las cuales ya han sido visitadas por la CTC y los sindicatos a las que pertenecen, y en las próximas jornadas continuaremos con las otras, expresó Rodríguez.

Aspectos vinculados con la falta de alternativas para el aseguramiento de la producción de bienes y prestación de los servicios, el cuidado de la materia prima para evitar delitos, la no recurrencia a los encadenamientos productivos, son facultades a las que todavía no se acuden lo suficiente, caminos demasiados vírgenes, consideró.

En los análisis, razonó, si bien reconocemos el gran impacto de la guerra económica de los Estados Unidos, más intensificada desde enero de este año, hay causas subjetivas que impiden el eficiente cumplimiento de los planes, y ello obliga a la mirada crítica, a la convocatoria para aprovechar espacios como las asambleas de afiliados y trabajadores para propiciar la participación colectiva y explorar posibles soluciones.

Precisó que aunque ir tras los números de los colectivos en esta situación figura en el sistema de trabajo de la CTC y su movimiento sindical, el de ahora es un proceso orientado por el organismo superior, y acontece, acotó, en un contexto complejo, demandante de usar racionalmente cada recurso, incluido los humanos.

Rodríguez apuntó como un asunto a tener en cuenta el hecho de que la mayoría de las entidades con este pésimo saldo en su gestión financiera tienen la producción de alimentos como su objeto social o encargo estatal.

Foto: Archivo del periódico Girón