7 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

CTC evalúa causas de pérdidas económicas en empresas yumurinas

18 de marzo de 2026 Eva Luna Acosta Armiñán

Develar  causas de las pérdidas económicas en el sector empresarial de Matanzas es propósito de los encuentros realizados por estos días por el Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) con entidades marcadas por tan negativo balance financiero.

Ariannis Rodríguez, responsable de la esfera de Asuntos Económicos en esta organización, adelantó el intercambio con consejos de dirección de algunas de las 17 empresas donde acumulan más gastos que ingresos.

En ese caso se encuentran las de Acopio, Productos Lácteos, la Avícola y la de Farmacias y Ópticas, algunas de las cuales ya han sido visitadas por la CTC y los sindicatos a las que pertenecen, y en las próximas jornadas continuaremos con las otras, expresó Rodríguez.

Aspectos vinculados con la falta de alternativas para el aseguramiento de la producción de bienes y prestación de los servicios, el cuidado de la materia prima para evitar delitos, la no recurrencia a los encadenamientos productivos, son  facultades a las que todavía no se acuden lo suficiente, caminos demasiados vírgenes, consideró.

En los análisis, razonó, si bien reconocemos el gran impacto de la guerra económica de los Estados Unidos, más intensificada desde enero de este año,  hay causas subjetivas que impiden el eficiente cumplimiento de los planes, y ello obliga a la mirada crítica, a la convocatoria para aprovechar espacios como las asambleas de afiliados y trabajadores para propiciar la participación colectiva y explorar posibles soluciones.

Precisó que aunque ir tras los números de los colectivos en esta situación figura en el sistema de trabajo de la CTC y su movimiento sindical, el de ahora es un proceso orientado por el organismo superior, y acontece, acotó, en un contexto complejo, demandante de usar racionalmente cada recurso, incluido los humanos.

Rodríguez apuntó como un asunto a tener en cuenta el hecho de que la mayoría de las entidades con este pésimo saldo en su gestión financiera tienen la producción de alimentos como su objeto social o encargo estatal.

Foto: Archivo del periódico Girón

Más entradas

Raíz

7 de abril de 2026 Redacción Radio26

CTC matancera denuncia consecuencias del bloqueo

7 de abril de 2026 Eva Luna Acosta Armiñán

El teatro que desafía el tiempo desde Matanzas (audio)

7 de abril de 2026 Jessica Mesa Duarte

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *