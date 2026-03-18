¡Inició la fiesta de los títeres en Matanzas!

Una fiesta al títere nacional de Cuba, Pelusín Del Monte, en sus 70 años y a la música campesina fue el concierto inaugural del XVI Festitaller Internacional de Títeres, este martes, en la Sala José White, de la ciudad de Matanzas.

Intervinieron en la velada vespertina los actores de Teatro de Las Estaciones, con poemas dedicados al títere, creación de Dora Alonso y Pepe Camejo; la solista Olga Blanco, en la interpretación de la Nana de la Luna lunera, un poema de la escritora matancera, musicalizado por Raúl Valdés; Yaima Romero dio voz a Canción de Pelusín del Monte, letra y música de Tania Moreno, el acompañamiento musical de Yasiel Fabá y Gabriel Suárez.

Se escucharon también composiciones de Leo Brower y Alejandro García Caturla, haciendo gala de la simbiosis entre lo culto y lo popular, tan presente en la música nacional.

Al talento artístico se sumaron la compañía Gabi y Sofi, junto al coro de la Escuela de Instructores de Arte, bajo la dirección del Maestro Reynaldo Montalvo en la defensa musical de Titiritera y Recados, ambos poemas de Dora Alonso; Gelsys González y Yadiel Duran en las creaciones y ejecuciones coreográficas y Conchita Torres y su grupo quienes tuvieron a su cargo el cierre con la versión campesina de Vamos todos a cantar, de Teresita Fernández.

El Maestro René Fernández Santana, Premio Nacional de Teatro y creador, en 1994, del FESTITIM, pronunció las palabras inaugurales. “Los tiempos andan dislocados, sin compañía de la luz; pero este taller en su historia siempre ha sido de luz y ahora ilumina estas tinieblas tan diversas que nos rodean.

«A más de treinta años de haberlo soñado, admiro al equipo inspirador de este XVI Festitaller Internacional de Títeres y a todos los que hacen la magia real y fabulosa de esta acción. Celebramos los 70 años del títere nacional. ¡Felicidades, Pelusín del Monte! También nos alegramos en el aniversario 35 del laborioso y querido Teatro Andante. No voy a terminar porque los titiriteros nunca terminamos, siempre hacemos más”.

El martes también tuvo lugar un encuentro con los líderes de las cinco compañías titiriteras presentes en esta edición del Festival: Federico Cauich, Badulake Teatro y Titirimundi Marionetas, procedentes de México, Teatro Arbolé y Vudú Teatro, de España, en el Museo Farmacéutico, amenizado por la soprano Vanesa Herrera, acompañada al piano por Lisandra Pérez. En el Parque de la Libertad, Noria Creaciones presentó sus Estampas Cubanas.

Durante la jornada del martes se inauguraron las exposiciones Una Isla llamada Armando, homenaje al gran maestro titiritero que fue Armando Morales, en la biblioteca provincial Gener y Del Monte y Yo soy Pelusín del Monte, retrospectiva a la presencia del títere nacional en la cultura cubana, en la sala Pepe Camejo.

El niño con los ojos del verdor de nuestro campo, sonrisa alunada, juguetona picardía de lagartija y su corporalidad de aves, frutas y flores celebra 70 años de permanencia en la radio, los retablos, la televisión, las escuelas, plazas y parques y nosotros festejamos la identidad que representa.