Refuerzan control de los servicios en Jovellanos

JOVELLANOS.-Las Comisiones de Trabajo de la Asamblea municipal del Poder Popular intensifican en estos días sus acciones de control y fiscalización sobre los principales servicios que recibe la población.

Supervisión cercana a la comunidad

Delegados del Poder Popular recorren centros y entidades para verificar el cumplimiento de las indicaciones, la calidad de las prestaciones y el nivel de satisfacción de los ciudadanos.

Este ejercicio busca garantizar que cada servicio responda a las necesidades reales del territorio.

Transparencia y responsabilidad

La labor de fiscalización se convierte en un mecanismo esencial para fortalecer la transparencia en la gestión pública y asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente. Los delegados mantienen un intercambio directo con la población, recogiendo inquietudes y propuestas que luego se trasladan a los espacios de decisión.

Impacto en la vida cotidiana

El control abarca áreas sensibles como la distribución de alimentos, el transporte, la atención social y otros servicios básicos. La prioridad es que cada medida adoptada se traduzca en mejoras concretas para la vida diaria de los jovellanenses.

Compromiso con el bienestar colectivo

Con estas acciones, la Asamblea municipal reafirma su compromiso de trabajar junto al pueblo, velando por la calidad de los servicios y la protección de los derechos ciudadanos.

La participación activa de los delegados fortalece el vínculo entre gobierno y comunidad.