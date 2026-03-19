7 de abril de 2026

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Festejarán el Día de la Trova en la sala de conciertos José White

19 de marzo de 2026 María Elena Bayón Mayor
Los trovadores yumurinos invitan un encuentro que se realizará en la sala de conciertos José White, informó a la prensa el vicepresidente de la UNEAC, el laureado compositor y cantante Alfonsito Llorens.

Los trovadores yumurinos invitan un encuentro que se realizará en la sala de conciertos José White, informó a la prensa el vicepresidente de la UNEAC, el laureado compositor y cantante Alfonsito Llorens.

Las condiciones actuales del país extienden el festejo hacia dos modalidades: online y presencial. Se ratifica que se mantienen inalterables los objetivos de la conmemoración: favorecer el ambiente sociocultural, reafirmar nuestra idiosincrasia por medio de la música trovadoresca, y estimular a las diferentes generaciones de artistas.

La fecha escogida, 19 de marzo, se corresponde con el natalicio de Pepe Sánchez, compositor e intérprete santiaguero, nacido a mediados del siglo XIX y conocido en el XX, como precursor de la canción criolla, al otorgarle un sello particular y creando un movimiento musical tradicional, con características bien definidas por su aire romantico, cuya cubanía está en sus letras y en determinada cadencia que le otorga a esa cancionística su identidad nacional.

La empresa Rafael Somavilla, en coordinación con la filial de música de la UNEAC Y ARTEX efectuarán el homenaje por el Día del Trovador en el patio café, de la sala de conciertos José White.

Participarán un grupo de trovadores, músicos e intérpretes matanceros con el fin de llevar al público piezas antológicas de ese género desde Manuel Corona, Sindo Garay, María Teresa Vera, hasta Silvio, Pablo, Noel y los más noveles.

Vale resaltar que los temas aludidos en las canciones trovadorescas son referidos a la admiración por el paisaje cubano, el amor a la mujer, no solo por su belleza, sino también por sus virtudes y un enfoque patriótico en muchas composiciones.

Al concierto homenaje podrán sumarse estudiantes y aficionados y comenzará a las dos de la tarde para disfrute de los amantes de esta música cadenciosa, que nunca morirá.

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