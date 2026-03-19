Festejarán el Día de la Trova en la sala de conciertos José White

Los trovadores yumurinos invitan un encuentro que se realizará en la sala de conciertos José White, informó a la prensa el vicepresidente de la UNEAC, el laureado compositor y cantante Alfonsito Llorens.

Las condiciones actuales del país extienden el festejo hacia dos modalidades: online y presencial. Se ratifica que se mantienen inalterables los objetivos de la conmemoración: favorecer el ambiente sociocultural, reafirmar nuestra idiosincrasia por medio de la música trovadoresca, y estimular a las diferentes generaciones de artistas.

La fecha escogida, 19 de marzo, se corresponde con el natalicio de Pepe Sánchez, compositor e intérprete santiaguero, nacido a mediados del siglo XIX y conocido en el XX, como precursor de la canción criolla, al otorgarle un sello particular y creando un movimiento musical tradicional, con características bien definidas por su aire romantico, cuya cubanía está en sus letras y en determinada cadencia que le otorga a esa cancionística su identidad nacional.

La empresa Rafael Somavilla, en coordinación con la filial de música de la UNEAC Y ARTEX efectuarán el homenaje por el Día del Trovador en el patio café, de la sala de conciertos José White.

Participarán un grupo de trovadores, músicos e intérpretes matanceros con el fin de llevar al público piezas antológicas de ese género desde Manuel Corona, Sindo Garay, María Teresa Vera, hasta Silvio, Pablo, Noel y los más noveles.

Vale resaltar que los temas aludidos en las canciones trovadorescas son referidos a la admiración por el paisaje cubano, el amor a la mujer, no solo por su belleza, sino también por sus virtudes y un enfoque patriótico en muchas composiciones.

Al concierto homenaje podrán sumarse estudiantes y aficionados y comenzará a las dos de la tarde para disfrute de los amantes de esta música cadenciosa, que nunca morirá.