Sobre afectaciones al bombeo de agua en Matanzas

Entre las problemáticas más preocupantes en estos momentos en la provincia de Matanzas, y que guarda en cierta medida relación con los grandes cortes eléctricos, resulta el abasto de agua.

La reciente caída del Sistema Electroenergético Nacional exacerbó las limitaciones del vital servicio. Un equipo del periódico Girón conversó con Guillermo Cué Lugo, director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en Matanzas.

“En la madrugada de este martes (entre las 10 de la noche y cuatro de la madrugada) arrancaron los campos de pozos que tributan agua a la ciudad: Bello, San Juan, Conde, y Canímar. Se pudo dar un nivel del líquido en la ciudad, insuficiente aún, priorizando, entre otras zonas, a la termoeléctrica y a los hospitales. A las cuatro de la madrugada se enfriaron los sistemas y volvimos a parar todos los bombeos. En la tarde se volvieron a activar.

“Trabajaron 49 equipos con paneles fotovoltaicos, con alguna dificultad porque ha habido poco sol. El resto de la provincia está esperando porque nos energicen para comenzar los bombeos”.

¿Cuáles son los municipios más afectados?

“La ciudad de Matanzas, también Unión de Reyes, Pedro Betancourt… en realidad todos los municipios, porque ninguno tiene un sistema de energía estable. Dentro de la cabecera provincial las áreas más críticas son las zonas alta y baja de Matanzas, las altas de Versalles y La Playa (reparto Iglesias, Cocal y Gelpis)”.

¿Cómo avanza la empresa de Acueducto y Alcantarillado en el cambio de la matriz energética?

“De los 59 equipos con cambio en la matriz energética están funcionando en este momento 49; tenemos siete rotos, de ellos varios con soluciones eléctricas; en solo dos no parece posible el arreglo; y cuatro debemos echarlos a andar en los próximos días.

¿Lugares afectados severamente por la rotura de equipos?

“Tenemos varios en esa situación, por ejemplo, San Antonio de Cabezas (Unión de Reyes), Fumarito (Unión de Reyes), el Conde (Matanzas) que perjudica una zona de La Playa y el Cocal. Tenemos afectados San Carlos y Autoconsumo (Jovellanos), que son los que más tiempo llevan. Además, uno en Colón que se llama Santa Gertrudis, otros dos en Torriente (Novoa 1 y 2).

Estamos hablando, en algunos casos, de roturas que llevan meses, como sucede en Colón y en el llamado Autoconsumo, que se ha extendido por casi ocho meses, otros en los que las bombas no tienen soluciones probables”.

¿Y qué proyecciones tiene la empresa en ese sentido?

“Resulta importante que la población entienda que sí está estamos bloqueados, y sí sentimos sus consecuencias. Si no hubiera bloqueo, comprábamos una serie de recursos que hoy nos resulta imposible adquirir.

Estamos esperando, por ejemplo, por una cantidad de alambre que necesitamos. Hay un equipo que se llama Sequeira, que le da agua a Cidra y a Triunvirato, que requiere de un tipo de alambre que hoy no existe, este es solo uno de los tantos componentes que el país no ha logrado importar producto de las limitaciones en la entrada de recursos.

¿Qué alternativas se han buscado?

“Las alternativas resultan insuficientes. La variante es agua en pipa. A pesar de la marcada crisis energética, nos están entregando un nivel de combustible para dar ese servicio, lo que sucede es que las afectaciones se duplican a partir de la falta de energía eléctrica, que hoy constituye el problema fundamental”.

Ana Cristina Rodríguez/ periódico Girón