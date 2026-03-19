La vitalidad de una comunidad no se mide únicamente por sus índices productivos, sino por la eficiencia y la carga ética de sus servicios públicos.

En Pedro Betancourt, la gestión local se articula hoy como un ejercicio de resistencia creativa, donde la voluntad política y el compromiso social se funden para sostener conquistas que son, en esencia, derechos inalienables de nuestro pueblo. En Pedro Betancourt, la gestión local se articula hoy como un ejercicio de resistencia creativa, donde la voluntad política y el compromiso social se funden para sostener conquistas que son, en esencia, derechos inalienables de nuestro pueblo.

Desde la soberanía alimentaria que germina en un organopónico, hasta el rigor de un aula, la atención médica de avanzada o el apoyo gubernamental a los sectores más vulnerables, los servicios locales constituyen el sistema nervioso de nuestra sociedad.

La seguridad alimentaria, pilar de cualquier proyecto de soberanía, encuentra en la agricultura urbana un baluarte de resiliencia frente a la contingencia actual. En este escenario, el organopónico Cuba Libre, perteneciente a la circunscripción 20 del territorio betancourense, trasciende su función económica para convertirse en un soporte vital de nuestras instituciones más sensibles.

Lázaro Alejandro Pérez Pérez, responsable de esta unidad, destaca cómo la entrega de hortalizas frescas asegura la base nutricional de centros educativos y asistenciales, una labor que se complementa con la ambiciosa creación de módulos pecuarios para diversificar la oferta proteica local. Lázaro Alejandro Pérez Pérez, responsable de esta unidad, destaca cómo la entrega de hortalizas frescas asegura la base nutricional de centros educativos y asistenciales, una labor que se complementa con la ambiciosa creación de módulos pecuarios para diversificar la oferta proteica local.

Este quehacer descansa sobre el compromiso de hombres como Marcelo Mejías Mejías, trabajador agrícola del enclave, que ratifica la estabilidad y el sentido de pertenencia en un entorno diseñado para la eficiencia productiva.

El «Cuba Libre» no se permite el inmovilismo: la proyección de naves para la producción ovina y la cría de especies menores marcan una transición hacia un modelo de autoabastecimiento integral, capaz de proteger la mesa betancourense desde el aprovechamiento de los recursos propios. El «Cuba Libre» no se permite el inmovilismo: la proyección de naves para la producción ovina y la cría de especies menores marcan una transición hacia un modelo de autoabastecimiento integral, capaz de proteger la mesa betancourense desde el aprovechamiento de los recursos propios.

La gestión gubernamental, en este contexto, mantiene un pulso constante sobre temas neurálgicos como la erradicación de vulnerabilidades y la atención a madres con tres o más hijos, entendiendo que el hogar es la unidad básica de estabilidad social.

En Salud Pública, el municipio no solo sostiene indicadores, sino que se ha visto beneficiado con inicativas recientes como el proyecto comunitario «Festival por la Salud» que, además de contribuir a la descentralización de especialidades médicas acercándolas a los policlínicos para evitar traslados innecesarios y agilizar diagnósticos, se ha visto complementada con el rigor de propuestas como el Programa de Atención Materno Infantil y el seguimiento clínico en los barrios, donde el médico de la familia sigue siendo el primer eslabón de la resistencia.

La Educación y el Deporte, por su parte, funcionan como fraguas de valores. Desde el Bastión Estudiantil, donde la juventud ratifica su rol en la defensa nacional, las charlas educativas, el trabajo preventivo y la formación integral desde el entorno académico, hasta la nobleza de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, Pedro Betancourt apuesta por un aprendizaje que no caduca.

En paralelo, el INDER fortalece la atención a la práctica deportiva, el interés por la rica historia deportiva del poblado y, en especial, por el culto a sus artífices más destacados, así como la promoción de la actividad física en los combinados y demarcaciones del territorio.

Finalmente, esta red de servicios se apoya en la visión de futuro de sectores estratégicos. La Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco Matanzas, por ejemplo, bajo la dirección de Norlan Hernández Rosell, impulsa programas de soberanía tecnológica con la instalación de energía fotovoltaica, que aseguran que el ciclo productivo, el bienestar social y el prestigio de este rubro pervivan más allá de los contratiempos.

Y es que cuando cada sector —del médico al maestro, del constructor al campesino— asume su rol con rigor técnico y sensibilidad, el servicio local deja de ser un trámite para convertirse en un acto de soberanía.