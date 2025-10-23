Debate personal sanitario betancourense Anteproyecto del Código de Trabajo (+fotos y audio)

Con el propósito de fomentar el debate colectivo y enriquecer el proceso de reforma legislativa desde la base, la sede de la Dirección General de Salud de Pedro Betancourt acogió una sesión de análisis y discusión del anteproyecto del Código de Trabajo que reunió a trabajadores de la unidad municipal de Higiene y Epidemiología, el hogar materno y la clínica estomatológica del poblado.

Encabezados por Damaris González Pérez, secretaria local de la Central de Trabajadores de Cuba y Yenisleidys González Prendes, directora general del sector sanitario en el territorio, los participantes expresaron criterios, formularon propuestas y compartieron experiencias vinculadas a la práctica cotidiana, en aras de enriquecer el contenido del anteproyecto y contribuir a su perfeccionamiento.

Suscitaron el interés de los presentes cuestiones como la protección de los derechos laborales, las garantías sindicales, las condiciones específicas del ejercicio profesional en el ámbito de la salud y, en especial, la necesidad de consolidar una cultura organizacional basada en el respeto, la disciplina y la observancia compartida.

Concebido como un ejercicio de participación consciente y compromiso institucional, este espacio ratificó el compromiso de los trabajadores con la mejora del marco legal que regula sus funciones y responsabilidades y evidenció el papel activo del sector de la Salud en la construcción colectiva de un Código de Trabajo más justo, actualizado y coherente con las transformaciones que vive el país.

Fotos: Tomadas del perfil en Facebook de la Dirección General municipal de Salud.