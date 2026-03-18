Debaten en Perico sobre sistema de evaluación y control del proceso educativo

Perico-. En la Escuela Secundaria Básica Fernando Alfonso Torice del municipio se desarrolló una preparación metodológica con la participación de profesores de la Facultad Obrero-Campesina Victoria de Yaguajay.

Durante el encuentro, los docentes analizaron varios aspectos relacionados con el trabajo educativo en esta modalidad de estudio. Entre los temas principales estuvieron las efemérides correspondientes al mes, así como la asistencia de los 49 estudiantes que integran esta enseñanza.

Los profesores intercambiaron además criterios sobre el sistema de evaluaciones aplicado a los alumnos y abordaron la importancia del seguimiento sistemático al rendimiento académico y la correcta utilización de los registros destinados a la recogida de la información evaluativa, herramientas que permiten valorar de manera integral el progreso de los estudiantes.

De igual forma, se hizo referencia al Día Naranja, fecha dedicada a promover la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Sobre este tema se ofrecieron orientaciones generales para su visualización dentro de las actividades educativas.

La preparación metodológica llevada a cabo en la escuela secundaria Básica Fernando Alfonso Torise ubicada en el territorio periqueño permitió fortalecer la organización del proceso docente.

Tomada de Radio Llanura de Colón