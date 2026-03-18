El Barça avanza a cuartos de final

El FC Barcelona firmó una actuación contundente al imponerse 7-2 al Newcastle United en los octavos de final de la UEFA Champions League, en un duelo disputado en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana aprovechó su condición de local para marcar diferencias desde los primeros minutos.

El partido respondió a las expectativas de un choque abierto, con dos equipos que priorizan el ataque. Desde el inicio, el Barcelona impuso ritmo alto y precisión en los últimos metros, generando una presión constante que terminó por desbordar a la defensa inglesa.

La figura de la noche fue Raphinha, determinante con dos goles y dos asistencias. Su movilidad por las bandas y capacidad para asociarse marcaron el pulso ofensivo de un equipo que encontró espacios con facilidad y no perdonó frente al arco rival.

También se sumaron al festival goleador Lamine Yamal y Fermín López, quienes aportaron dinamismo y eficacia en el último tercio. Ambos confirmaron el peso de la juventud dentro del esquema azulgrana, respondiendo en una cita de máxima exigencia.

En tanto, Robert Lewandowski firmó un doblete que lo coloca en un lugar histórico dentro del torneo. El delantero polaco superó el registro de equipos a los que ha marcado en Champions, una marca que ostentaba Lionel Messi, ampliando así su legado en la competición.

El resultado firma el avance del Barcelona a cuartos de final, tras una exhibición ofensiva que expuso las debilidades del Newcastle. Más allá del marcador, el equipo catalán envió un mensaje claro sobre su capacidad para competir al más alto nivel en Europa.