Desciende natalidad en adolescentes en Cuba

Según un estudio de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, la fecundidad adolescente registró un ligero descenso a nivel nacional en 2024 tanto en el grupo de niñas entre 10 y 14 años como en el de 15 a 19 años.

Entre 2015 y 2024, la tasa de fecundidad de las niñas de 10 a 14 años se ha mantenido prácticamente estable, con valores que oscilan entre 1,2 y 1,5 nacimientos por cada 1.000 niñas de esas edades.

En 2024, las provincias con las cifras más elevadas fueron Sancti Spíritus y Ciego de Ávila.

En el caso de Matanzas, según los datos del Anuario Demográfico de Cuba 2024 de la ONEI, la tasa de fecundidad en el grupo de 15 a 19 años (que incluye nacimientos de madres menores de 15 años) se situó en 39,3 nacimientos por cada 1.000 mujeres de esa edad en 2024.

Esta cifra se encuentra por debajo del promedio nacional (47,1) y refleja un comportamiento más favorable en comparación con las provincias orientales, donde las tasas superan ampliamente los 50 nacimientos por cada 1.000 mujeres.

La ONEI destaca que la fecundidad en edades tempranas constituye un problema social que limita el desarrollo pleno de niñas y adolescentes.

Aunque se observa una ligera mejoría en 2024, reducir este indicador sigue siendo una deuda pendiente para el país, que requiere compromiso colectivo, políticas efectivas y el pleno respeto a los derechos de la infancia.