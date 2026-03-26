Varadero Golf Club anuncia temporada de eventos

Único campo de golf profesional en Cuba, el Varadero Golf Club anunció el comienzo de su temporada de eventos para el actual año 2026.

Del 20 al 23 de mayo, el emblemático campo ubicado en el Kilómetro 8 ½ de la Carretera Las Américas, acogerá la Copa de Golf Meliá Las Américas, una competencia de cuatro días de duración con un gran premio en disputa.

Para los meses de junio y septiembre, ocurrirán dos semanas de Golf Meliá Las Américas. La primera de ellas sucederá del 17 al 24 de junio, mientras que la segunda tendrá lugar del 16 al 23 de septiembre.

Ambos eventos incluirán rondas de práctica y jornadas de juego compartido con golfistas cubanos.

El ciclo finalizará del 14 al 17 de octubre con la Copa de Golf Meliá Cuba, un nuevo y atractivo chance para que jugadores de todo el mundo visiten la Península de Hicacos en busca de aumentar habilidades frente a otros rivales.

Con 16 hoyos extendidos en 60 hectáreas, el Varadero Golf Club presenta un diseño propio. Accesible a los aficionados, el espacio no deja de ser retador para los expertos, incluyendo figuras internacionales como los legendarios Greg Norman y Miguel Ángel Jiménez.

Diseñado por el renombrado arquitecto Les Furber, el campo se extiende a lo largo de una estrecha lengua de tierra entre el mar y la laguna. Este no es un campo de golf típico, sino una invitación a experimentar el deporte de una forma nueva y relajada.