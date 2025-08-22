El abrazo de los CDR al hotel Roc Arenas Doradas

Trascendente por la preferencia de su productor turístico, el hotel Roc Arenas Doradas, en Varadero, acaba de ser reverenciado con la condición 65 aniversario de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución, hecho acontecido el 28 de septiembre de 1960.

Lo mereció por su aporte incondicional a las tareas, por ser centro promotor, centenario en las donaciones de sangre, destacado en la recuperación de materias prima, entrega voluntaria al autofinanciamiento, y su rol en la transformación de los barrios, publicó en su perfil de la red social Facebook Norlenis Serpa Santos, coordinador provincial en Matanzas de los CDR

El estímulo refuerza nuestro compromiso con una organización creada por nuestro eterno Comandante en Jefe Fidel Castro en momento donde era imprescindible cuidar la naciente Revolución, y a la que seguimos siendo leales, aseguró a Trabajadores José Jesús Maden Machado, secretario general del buró sindical en la instalación del grupo hotelero Gran Caribe.

Roc Arenas Doradas recibió la condición 65 aniversario de la organización a solo días de haber cumplido 29 años de su entrada en operaciones en el principal balneario cubano, donde destaca por ser una de las preferidas en quienes la escogen para vacacionar.

Inaugurado el 14 de agosto de 1996, este alojamiento integra ahora la relación de otros que como Sol Palmeras, el mixto más longevo de Cuba, ya tienen en su vitrina un reconocimiento que prestigia su historia.

Ubicado en primera línea de playa, la instalación trasciende por su espectacular arquitectura y posee el valor añadido de ser abierto al mar, con jardines tropicales que llegan a la playa y habitaciones y suites con magníficas vistas.

Foto: De izquierda a derecha Sheila Álvarez Bouza, subdirectora general, Maden y Norlenis Serpa muestran el reconocimiento. Tomada del Facebook de Norlenis Serpa Santos.