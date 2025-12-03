Inició en Matanzas ensayo clínico con el medicamento Jusvinza 

El ensayo clínico con el medicamento Jusvinza, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) para el tratamiento de la poliartritis residual en pacientes convalecientes de chikungunya, inició en el Hospital Clínico-Quirúrgico-Docente Comandante Faustino Pérez, de Matanzas.

La investigación busca evaluar la eficacia del fármaco en la reducción del dolor y la inflamación articular, según explicó Yudisay Reyes Pelier, especialista en Oncología y miembro del Grupo de Investigaciones Clínicas del CIGB.

Este estudio incluye a personas que padecieron chikungunya y mantienen síntomas articulares por más de tres meses. Los participantes, con edades entre 19 y 80 años, fueron seleccionados bajo criterios específicos para garantizar mayor efectividad en los resultados del ensayo.

El tratamiento con Jusvinza consiste en nueve dosis subcutáneas distribuidas en seis semanas. Durante la primera semana se aplican tres dosis consecutivas; en la segunda, dos dosis, y desde la tercera hasta la sexta una dosis semanal. Este esquema puede realizarse de manera ambulatoria u hospitalaria, según la situación clínica del paciente y su lugar de residencia, especialmente en el caso de quienes viven alejados del Hospital Faustino Pérez.

El ensayo cuenta con 120 pacientes divididos en dos grupos de 60: uno que recibirá Jusvinza junto al tratamiento convencional y otro que continuará únicamente con la terapia habitual.

Los investigadores esperan que el medicamento logre una mejoría significativa superior al 70 por ciento en la evolución de los pacientes y pueda convertirse en una alternativa terapéutica para quienes sufren esta enfermedad articular persistente e incapacitante.