3 de diciembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Inició en Matanzas ensayo clínico con el medicamento Jusvinza 

3 de diciembre de 2025 Yunielis Moliner Isasi
Los investigadores esperan que el medicamento logre una mejoría significativa en la evolución de los pacientes y pueda convertirse en una alternativa terapéutica para quienes sufren esta enfermedad articular persistente e incapacitante
El ensayo clínico con el medicamento Jusvinza, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) para el tratamiento de la poliartritis residual en pacientes convalecientes de chikungunya, inició en el Hospital Clínico-Quirúrgico-Docente Comandante Faustino Pérez, de Matanzas.
La investigación busca evaluar la eficacia del fármaco en la reducción del dolor y la inflamación articular, según explicó Yudisay Reyes Pelier, especialista en Oncología y miembro del Grupo de Investigaciones Clínicas del CIGB.
Este estudio incluye a personas que padecieron chikungunya y mantienen síntomas articulares por más de tres meses. Los participantes, con edades entre 19 y 80 años, fueron seleccionados bajo criterios específicos para garantizar mayor efectividad en los resultados del ensayo.
El tratamiento con Jusvinza consiste en nueve dosis subcutáneas distribuidas en seis semanas. Durante la primera semana se aplican tres dosis consecutivas; en la segunda, dos dosis, y desde la tercera hasta la sexta una dosis semanal. Este esquema puede realizarse de manera ambulatoria u hospitalaria, según la situación clínica del paciente y su lugar de residencia, especialmente en el caso de quienes viven alejados del Hospital Faustino Pérez.
El ensayo cuenta con 120 pacientes divididos en dos grupos de 60: uno que recibirá Jusvinza junto al tratamiento convencional y otro que continuará únicamente con la terapia habitual.
Los investigadores esperan que el medicamento logre una mejoría significativa superior al 70 por ciento en la evolución de los pacientes y pueda convertirse en una alternativa terapéutica para quienes sufren esta enfermedad articular persistente e incapacitante.

Más entradas

Carlos J. Finlay: El visionario que venció al mosquito

3 de diciembre de 2025 Yannier Delgado Díaz

Nuevos ruiseñores trinan en Matanzas

3 de diciembre de 2025 María Elena Bayón Mayor

El hombre que venció a la fiebre amarilla

3 de diciembre de 2025 Yadiel Barbón Salgado

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *