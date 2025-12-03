3 de diciembre de 2025

La Guiteras permaneció en línea durante la desconexión parcial del SEN

Al decir del ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico de la industria, favorecieron la permanencia en línea en primer lugar; la potencia, el diseño del sistema de automática y control y por supuesto, el conocimiento de los operadores.

Las condiciones técnicas de la central térmica Antonio Guiteras de Matanzas y la pericia de sus operadores, permitieron mantener la unidad en 200 megavatios durante la desconexión parcial del sistema esta madrugada.

Ahora continuamos en 200 MegaWatts y atentos a las operaciones que se deriven del proceso de restablecimiento del sistema en el occidente, un elemento que conlleva riesgos lógicos como la variación del voltaje y de la frecuencia, apuntó Pérez Castañeda.

Así las cosas, con la reincorporación de Felton Uno, la unidad de Cienfuegos, Energás Boca de Jaruco, la central flotante de La Habana y otras a punto de sincronizar; se pronostica una gradual mejoría en el restablecimiento paulatino del servicio eléctrico en el occidente cubano.

