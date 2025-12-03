36 años de la Operación Tributo: Matanzas honra a sus héroes

El pueblo de la ciudad de Matanzas, junto a las principales figuras políticas y gubernamentales de la provincia y el municipio se prepara para participar el próximo domingo siete en la tradicional peregrinación por la Operación Tributo, que desde hace 36 años se realiza en el país.

Ese fue el nombre que se dio en Cuba, Operación Tributo, en el año 1989, a la acción de trasladar de regreso a territorio nacional los restos mortales de los cubanos caídos en misiones internacionalistas en países de África, restos que fueron cargados en hombros por el pueblo y sepultados en la tierra que los vio nacer. Por ello cada siete de diciembre se le rinde merecido homenaje.

Unido a los 36 años de la Operación Tributo se conmemora también el 129 aniversario de la caída en combate del Mayor General y Lugarteniente General Antonio Maceo Grajales, y de su ayudante Panchito Gómez Toro.

Como cada año los matanceros desfilarán unidos obreros, campesinos, militares, jóvenes de todas las edades y la familia cubana. La partida está anunciada para las 8.00 am del Parque de la Libertad, para desde ese emblemático sitio yumurino recorrer las calles de la ciudad hasta el cementerio San Carlos, donde frente al mausoleo que guarda los restos de los combatientes internacionalistas realizar el acto de recordación.

La invitación queda hecha para conmemorar tal hombradía.