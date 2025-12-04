6 de diciembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Celebran Día de la Medicina Latinoamericana en Jovellanos (+audio)

4 de diciembre de 2025 Yosier Argüeso Miranda
Con la convicción de que salvar vidas es hacer valer su juramento, los profesionales  de la Salud en Jovellanos celebraron el Día de la Medicina Latinoamericana.

Formados en los principios de la medicina solidaria y preventiva, fue agasajada la comunidad médica por su dedicación en consultorios, salas de hospital y centros de investigación de este municipio.

El periodista Yosier Argüeso con los detalles de este homenaje.

