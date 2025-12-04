El Barça mantiene liderato en la Liga española

El FC Barcelona superó tres goles por uno al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou y extendió su invicto como local desde su regreso al estadio.

El encuentro, correspondiente a la jornada 19 de la Liga, se disputó por adelantado debido al calendario de la Supercopa de España, en la que ambos clubes participarán en enero.

Raphinha marcó el gol del empate para el Barcelona, mientras que Dani Olmo y Ferran Torres completaron la remontada y definieron el marcador final.

El conjunto azulgrana sumó tres puntos ante un rival exigente y se mantiene en la cima de la tabla. Bajo la dirección de Hansi Flick, el equipo recupera piezas importantes en ataque, aunque sigue mostrando fallos defensivos que podrían comprometer su rendimiento en competencias de mayor nivel.