6 de diciembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Agasajan a trabajadores de la Salud en su Día 

4 de diciembre de 2025 Lizt Lauren García Hoyos
Con la misión de salvar vidas y preservar la salud de todos, los héroes de batas blancas fueron reconocidos este 3 de diciembre, en conmemoración del Día de la Medicina Latinoamericana.

Con la misión de salvar vidas y preservar la salud de todos, los héroes de batas blancas fueron reconocidos este 3 de diciembre, en conmemoración del Día de la Medicina Latinoamericana.

La gala político cultural tuvo lugar en el teatro Sauto de Matanzas en presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y una representación de los trabajadores más destacados del sector.

En la ceremonia se entregaron distinciones para enaltecer el trabajo del personal de la Salud, tales como la Cofia de Oro, para los enfermeros y el Esteto de Oro, a los médicos.

También se exaltó la labor de los municipios e instituciones con el mejor trabajo colectivo en cuanto a la integralidad y responsabilidad. Asimismo, confirieron la Medalla Internacionalista a aquellos con méritos laborales excepcionales, entre otras condecoraciones.

Estudiantes de la Escuela Vocacional de Arte de Matanzas Alonso Pérez Isaac amenizaron la jornada con varias obras de la autoría de importantes creadores cubanos.

En la cita quedó plasmado el agradecimiento del pueblo hacia los trabajadores de la Salud del territorio por su compromiso y dedicación en garantizar los servicios vitales en medio de panoramas tan complejos.

Más entradas

India, el comodín en el tablero del siglo

6 de diciembre de 2025 Yannier Delgado Díaz

Beneficiarán sector residencial de Matanzas con arribo de transformadores

6 de diciembre de 2025 José Miguel Solís

Finca agroecológica Yatobá impulsa prácticas sostenibles en La Ceiba

6 de diciembre de 2025 Yunielis Moliner Isasi

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *