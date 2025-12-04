Agasajan a trabajadores de la Salud en su Día 

Con la misión de salvar vidas y preservar la salud de todos, los héroes de batas blancas fueron reconocidos este 3 de diciembre, en conmemoración del Día de la Medicina Latinoamericana.

La gala político cultural tuvo lugar en el teatro Sauto de Matanzas en presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y una representación de los trabajadores más destacados del sector.

En la ceremonia se entregaron distinciones para enaltecer el trabajo del personal de la Salud, tales como la Cofia de Oro, para los enfermeros y el Esteto de Oro, a los médicos.

También se exaltó la labor de los municipios e instituciones con el mejor trabajo colectivo en cuanto a la integralidad y responsabilidad. Asimismo, confirieron la Medalla Internacionalista a aquellos con méritos laborales excepcionales, entre otras condecoraciones.

Estudiantes de la Escuela Vocacional de Arte de Matanzas Alonso Pérez Isaac amenizaron la jornada con varias obras de la autoría de importantes creadores cubanos.

En la cita quedó plasmado el agradecimiento del pueblo hacia los trabajadores de la Salud del territorio por su compromiso y dedicación en garantizar los servicios vitales en medio de panoramas tan complejos.