Matanzas concluye digitalización de los tomos del Registro Civil

Un avance nacional que ya supera los 55 mil tomos

Durante el acto de cierre, la viceministra del Ministerio de Justicia, Pilar Varona Estrada, informó que en Cuba ya se han digitalizado más de 55 000 tomos, gracias a la donación de escáneres por los Gestores Administrativos de España. Agregó que casi todas las provincias han concluido esta etapa, excepto La Habana, Mayabeque y Santiago de Cuba, y que más de un millón de folios ya están disponibles en la nube para su consulta informatizada.

Varona resaltó que los libros del Registro Civil, algunos fechados desde 1885, constituyen documentos únicos que requieren ser preservados ante el deterioro natural del tiempo. La digitalización, afirmó, impulsa una transformación radical del servicio a la ciudadanía y fortalece la seguridad jurídica del país.

Testimonios desde los municipios

En el municipio de Matanzas, la directora del REC, Neyñin Orduñez, reconoció que la tarea estuvo marcada por inestabilidad en el servicio eléctrico:

“En un inicio pensé que sería imposible por la situación de la corriente en nuestra zona. Pero con el apoyo de la dirección provincial y de Etecsa logramos avanzar. En ocasiones tuvimos que trasladar los libros nosotras mismas”.

En Juan Gualberto Gómez, la directora del REC, Belkys Valdés, relató que las jornadas de trabajo debieron organizarse en la madrugada, el único horario con electricidad disponible, lo que permitió completar el escaneo de los libros en alrededor de doce días.

Reto pendiente: edición y subida a la nube

La subdirectora provincial de Justicia, Allaylet Abreu, explicó que el siguiente paso será editar todas las imágenes digitalizadas y subirlas a la nube, lo que permitirá que otros registros del país consulten la información de Matanzas de manera segura y ágil.

Recordó que el 2025 ha sido un año particularmente complejo desde el punto de vista energético, lo que afectó a los 33 registros del territorio. Sin embargo, destacó el apoyo de Etecsa, del Partido y del Gobierno en cada municipio, lo que permitió concluir exitosamente esta etapa.