Guardianes de la vida, un homenaje desde el hogar materno (+fotos y audios)

JOVELLANOS.-A la salida del municipio, justo frente a la estación de bomberos, se alza con sobria dignidad una edificación que guarda en su fachada un nombre que evoca lucha, ternura y firmeza: Celia Sánchez Manduley.

El cartel que la honra no es solo un rótulo, sino un recordatorio constante del legado de una mujer que consagró su vida a la Revolución y a la dignificación de la mujer cubana. Allí, en ese hogar materno que lleva su nombre, se escribe cada día una historia de entrega silenciosa y de amor multiplicado.

En el Día de la Medicina Latinoamericana, este espacio cobró un simbolismo especial. La doctora asistente Norielys Ramos Mesa, con bata blanca y mirada serena, comparte que:

Las atenciones que se brindan abarcan desde el control prenatal sistemático hasta la educación sanitaria, el apoyo psicológico y la vigilancia nutricional, todo en función de garantizar un embarazo seguro.

A pesar de las complejidades económicas que enfrenta el país, el hogar materno ha acogido en lo que va de año a 208 gestantes, quienes han recibido atención con las mejores condiciones posibles.

“Hemos priorizado el suministro de medicamentos esenciales y suplementos nutricionales, porque entendemos que cada carencia puede tener un impacto en dos vidas”, añade la doctora Ramos.

Entre las residentes actuales, Daylin Vega González, madre primeriza de un varón, relata su experiencia con gratitud:

Su testimonio es reflejo del espíritu que anima a este centro: el de la sororidad, la ciencia y la esperanza.

Y es que no hay mejor forma de celebrar el Día de la Medicina Latinoamericana que honrando el acto de dar vida. En el complejo materno infantil de Jovellanos, cada latido fetal es una promesa, y cada profesional de la Salud, un celoso guardián de esa promesa. Porque allí, donde comienza la vida, también florece el compromiso más puro de la medicina: cuidar, acompañar y amar.