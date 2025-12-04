6 de diciembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Recuperación de espacios, un compromiso con el desarrollo local (+fotos y audios)

4 de diciembre de 2025 Yadiel Barbón Salgado
En Pedro Betancourt, esta visión se concreta en proyectos que rescatan inmuebles y los ponen al servicio de la población.

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha insistido en que “los espacios públicos deben tener vida cultural y política, y no pueden perder su esencia”.

Bajo esa premisa, el país impulsa un movimiento que busca rescatar inmuebles en desuso, revitalizar áreas deterioradas y devolverles su función social. No se trata solo de reparar paredes o techos: hablamos de devolver a la población lugares que generan cohesión, identidad y oportunidades.

El marco legal cubano reconoce que la planificación territorial y urbana es clave para asegurar un entorno sano, equilibrado y sostenible. La Ley 145/2022, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, regula cómo deben gestionarse los suelos y espacios públicos, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la identidad cultural y social del país.

Bajo esta normativa, la recuperación de locales en desuso se convierte en una acción estratégica que no solo ordena el espacio urbano, sino que también devuelve a la comunidad lugares útiles para su desarrollo.

En Pedro Betancourt, esta visión se concreta en proyectos que rescatan inmuebles y los ponen al servicio de la población. Así lo confirmó a nuestra emisora Mardiel Surí González, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular:

Surí González añadió que el rescate de estos espacios sociales no solo contribuye al ordenamiento de la ciudad, sino también al fortalecimiento de la dinámica económica y social del municipio.

Ejemplo claro de ello es el local donde radica actualmente la mipyme TecnoFrío-Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada (SURL), dedicada a la reparación y mantenimiento de equipos de refrigeración y climatización:

TecnoFrío ha abierto un camino de oportunidades para jóvenes técnicos, garantizando empleo decoroso y salarios que responden a sus necesidades.

La entidad dedica su quehacer a la reparación de equipos de climatización y refrigeración.
La entidad dedica su quehacer a la reparación de equipos de climatización y refrigeración.

Su aporte no se limita al ámbito laboral: la empresa contribuye con ingresos al desarrollo local y cumple con las tareas asignadas por el municipio.

El impacto de esta experiencia fue reconocido en noviembre de 2024, cuando el presidente Miguel Díaz-Canel visitó sus instalaciones y destacó la necesidad de generalizar prácticas como estas en otros territorios.

Un inmueble puede transitar de la quietud al protagonismo cuando se reinventa para servir a la comunidad. Tal fue el caso del otrora restaurante El Rex, un espacio que permaneció sin uso durante años y que, tras un arduo proceso de recuperación, hoy alberga la sede de la mipyme TECNOFRÍO-SURL.

Esta entidad, al decir de su director Noslén Hernández Suárez, nació con la vocación de aprovechar un local recuperado para brindar soluciones técnicas en refrigeración y climatización, convirtiendo un espacio sin función en el corazón de una nueva empresa estatal.

La instalación en el centro del pueblo marcó un punto de inflexión. Desde allí, TecnoFrío comenzó a expandirse, incorporó nuevas regulaciones, sistemas de pago modernos y una cartera creciente de clientes y se ha consolidado como un eje económico del municipio, con servicios que abarcan hospitales, círculos infantiles e instituciones educacionales de toda la provincia.

El respaldo de TecnoFrío a familias vulnerables y centros comunitarios lo consolida como referente de solidaridad y motor del bienestar en la comunidad betancourense.

La recuperación del antiguo restaurante El Rex para convertirlo en sede de TecnoFrío-SURL demuestra que cada espacio en desuso puede transformarse en oportunidad.

Local del otrora restaurante "El Rex" en proceso de reanimación para ampliar las instalaciones de la mipyme.
Local del otrora restaurante «El Rex» en proceso de reanimación para ampliar las instalaciones de la mipyme.

No se trata solo de levantar paredes o adecuar locales, sino de rescatar áreas que parecían condenadas al abandono y darles un nuevo sentido al servicio de la comunidad.

La reutilización de infraestructuras existentes evita pérdidas, revitaliza el entorno urbano y abre caminos para la creación de empleo y servicios esenciales.

El caso de TecnoFrío confirma que cuando un espacio se reinventa, también se fortalece la vida social y económica del territorio. La empresa no solo aporta soluciones técnicas, sino que se convierte en símbolo de compromiso colectivo y en ejemplo de cómo la recuperación de locales puede convertirse en semilla de desarrollo.

Así, cada inmueble rescatado deja de ser un recuerdo del pasado y se convierte en protagonista del presente y del futuro de la comunidad.

Más entradas

India, el comodín en el tablero del siglo

6 de diciembre de 2025 Yannier Delgado Díaz

Beneficiarán sector residencial de Matanzas con arribo de transformadores

6 de diciembre de 2025 José Miguel Solís

Finca agroecológica Yatobá impulsa prácticas sostenibles en La Ceiba

6 de diciembre de 2025 Yunielis Moliner Isasi

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *