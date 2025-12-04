Celebran en Matanzas Semana de la Cultura Italiana (+fotos)

El Salón de los Espejos del centenario teatro Sauto, de Matanzas, acogió el concierto A cruda voz, de la artista italiana Lavinia Mancusi, junto al acordeonista Mauro Menegazzi, única actividad de la Semana de la Cultura Italiana en Cuba fuera de la capital, con la presencia de la Embajadora de Italia en la Isla, la Excelentísima señora Simona De Martino.

“Para Italia es muy importante estar hoy en Matanzas. Es la segunda vez que Italia celebra aquí la Semana de la Cultura y es una ciudad que tiene mucho de Italia. Hay una huella italiana pues muchos edificios.

“Hay un proyecto también de la cooperación italiana que se llama Zona Creativas en la ciudad de Matanzas y, bueno, el teatro Sauto es, creo yo, realmente la expresión más alta de la huella italiana aquí. Para mí es un gran honor visitar por primera vez esta linda ciudad”.

Durante el concierto los artistas presentaron al público una propuesta sonora de música popular italiana, al decir de Mancusi, multiinstrumentista y bailarina, “una muestra de la tradición oral de Italia, vinculada estrechamente con las raíces populares de la cultura de ese país europeo.

“Presentamos un repertorio de música popular italiana, como una representación sonora de una vida humana con todas sus dimensiones: el amor, la soledad, rabia, no muerte, pero, quizás, lo que está después de la de la vida y un poco todo lo que tiene que ver con el pensamiento colectivo del ser humano”.

Acerca de sus impresiones de la primera visita que realiza al país caribeño, resaltó la hermosa y grata acogida de los cubanos y, asimismo, se refirió a las semejanzas entre las culturas italiana y nacional y, dentro de esta última, señaló lo que más le llama la atención.

“Es la primera vez que vengo a Cuba y todas las expectativas que tenía han sido confirmadas, sobre todo respecto a ciudad de Matanzas que me parece muy bonita y también toda la acogida la gente.

Realmente no he tenido intercambios musicales, pero lo que me ha parecido es que la cultura cubana es muy parecida a la cultura italiana, sobre todo dimensión colectiva. Lo que he podido admirar es la santería, porque me interesa mucho ese tema”.

El Conservador de la Ciudad de Matanzas, Leonel Pérez Orozco expresó el privilegio de que por segunda ocasión Matanzas se convierta en subsede de la Semana de la Cultura Italiana en Cuba, gracias a la colaboración estrecha entre la Oficina que dirige e Italia.

La Embajadora, por su parte, agradeció la presencia del Conservador y sostuvo que Matanzas se ha convertido en un espacio imprescindible dentro de los proyectos de cooperación de Italia con Cuba, “entre los cuales se incluye Zonas Creativas, iniciativa de cooperación cultural y formativa impulsada por la Agencia de Cooperación para el Desarrollo que fomenta emprendimientos culturales mediante la valorización del patrimonio histórico, especialmente en La Habana y Matanzas”, agregó Marco Boriglione, coordinador de proyectos y representante de la ONG Arci Culture Solidali.

El encuentro propició un espacio “donde la música se convierte en un vehículo para celebrar la fuerza comunitaria, en centro de la celebración, resaltando la riqueza creativa y la vibrante comunidad que está tomando forma en Matanzas, con la presencia de emprendedores culturales locales en el marco del proyecto de la cooperación italiana”, afirmó Carlos Erlandys León, especialista de Cooperación Internacional en la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas.

En Matanzas los altos funcionarios italianos recorrieron parte del centro histórico, con visitas a la Escuela Taller Daniel Dall”Aglio, beneficiario de importantes donaciones procedentes de Italia, el Gabinete de Arqueología, donde constataron los trabajos que se realizaron, como parte del proyecto Arqueocuba entre 2021 y 2024, durante los estudios arqueológicos en el sitio aborigen La Cañada, el Paseo Cultura de Narváez, primera experiencia de Economías Creativas en la ciudad y el Archivo Histórico donde conocieron curiosidades que vinculan a Matanzas con Italia desde el siglo XIX.