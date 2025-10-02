Intensifican en Cárdenas fumigación contra mosquitos

Los trabajadores Jesús Dixan y Carlos Manuel alistan tres equipos más para incorporarlos a la fumigación intradomiciliaria en Cárdenas, con estas se llega a 14 motomochilas.

De todo, lo mejor, afirman los dos integrantes de la brigada de Santa Marta, es que se logró reparar el equipo para la fumigación de exteriores por técnicos de la provincia que apoyan al municipio.

A esta batalla contra el Aedes aegypti se suma una representación de trabajadores de la Constructora Hicacos, los que laboran junto a integrantes de la campaña antivectorial en la fumigación.

El territorio sigue afectado por las arbovirosis, pero se intensifican las acciones integradas para poner fin a este mal momento.

Con información del perfil en facebook de Alexei McIntosh León