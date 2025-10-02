Cuba empata 2-2 con Italia en el Mundial Sub-20

En el marco de la Copa Mundial Sub-20 que se celebra en Chile, la selección cubana de fútbol logró un hito histórico al conseguir su primer punto en estas lides. El partido frente a Italia, finalizó en un empate 2-2.

Italia comenzó dominando el encuentro. Andrea Natali abrió el marcador al minuto 14, seguido por un gol de Jamal Iddrissou al minuto 31, dejando a los cubanos con un 0-2 en la primera mitad. Sin embargo, en la segunda parte, Cuba mostró determinación y logró revertir la situación.

Michael Camejo se convirtió en el héroe del encuentro al anotar dos penales, en los minutos 70 y 80, respectivamente, lo que permitió a Cuba igualar el marcador. Este empate no solo es significativo en términos de puntos, sino que también refuerza las aspiraciones de los cubanos para avanzar en el torneo.

Cuba ya había demostrado su capacidad al competir con Argentina en la primera jornada, y este resultado ante Italia reafirma que, aunque en el papel son considerados un rival inferior, la lucha y la determinación pueden llevar a grandes resultados.