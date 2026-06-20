Jóvenes músicos cubanos remasterizan éxitos mundiales

La Camerata José White, liderada por José Antonio Fernández Muñoz y asistida por la directora invitada, Yany Calama, se presentó en la Sala de Conciertos José White de la urbe yumurina con una cobertura de entrañables temas y una acertada integración de instrumentos.

La actuación contó con las participaciones especiales de Mayte Rodríguez en el arpa y Rubén Fonseca en el oboe y el corno inglés, artistas que solidificaron la muestra mediante la maestría en sus respectivas categorías.

El repertorio musical de la jornada incluyó temas como Serenata, de Edward Elgar, Pieza 3, de Swan Hennessy y arreglos del maestro brasileño Joel Barbosa, como Chica de Ipanema y Acuarela del Brasil.

La arpista Mayte Rodríguez explicó que las piezas seleccionadas para el programa constituyen versiones de obras amadas por varias generaciones que fueron conformadas para la confluencia entre el arpa, el piano y la orquesta de cuerdas.

Por otra parte, Yany Calama, directora de la Banda de Conciertos de Matanzas y pieza clave en esta función, comentó que aunque fue su debut con la Camerata disfrutó al máximo cada momento y aspira que más reuniones así los aguarden en el futuro.

Colaboraciones como éstas demuestran las maravillas de la esfera musical de nuestro país, que combinadas con trabajos foráneos, recrean una experiencia acústica inolvidable.