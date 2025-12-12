Llegan las Úrsidas, última lluvia de meteoros del año

Las Úrsidas son la última lluvia de meteoros del año y tendrá su pico de actividad en la noche del 21 al 22 de diciembre, informa hoy el portal astrónomico starwalk.espace.

Las Úrsidas, cuyo cuerpo madre es el cometa periódico 8P/Tuttle, ocurren alrededor del solsticio de diciembre, sus meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo y se producen 10 de estos por hora como máximo.

Se puede apreciar del 17 al 26 de diciembre desde el hemisferio norte y se prevén condiciones de observación buenas este año ya que la Luna no interferirá, según explica el portal astrónomico.

Precisa que el pico de las Úrsidas presenta un flujo de meteoros moderado y se producirá solo dos días después de la Luna Nueva, por lo que el cielo estará oscuro y permitirá una visibilidad óptima.

Cubasí