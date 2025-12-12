13 de diciembre de 2025

Chef de Varadero gana Concurso Nacional de Cocina de Gaviota

12 de diciembre de 2025 Eva Luna Acosta Armiñán
El matancero Richel Pérez Pasos, del hotel GRAND ASTON Varadero beach resort, se proclamó campeón absoluto en la gran final de la primera edición del Concurso Nacional Sabor a Cuba, que organizado por el grupo empresarial Gaviota acontece en el complejo turístico Topes de Collantes.

De manos de Leandro Acosta, el matancero Richel Pérez Pasos recibió su diploma de ganador de esta primera edición de Sabor a Cuba. Foto: Tomada del Facebook de Gaviota Turismo.
El joven Pérez Pasos se había coronado en el certamen local efectuado en el principal balneario cubano de sol y playa, donde mostró sus destrezas en el arte de la culinaria, para imponerse a Jesús Javier Águila Contreras y a Elexis López Espinosa, de los destinos Cayo Santa María y Jardines del Rey, respectivamente.

Iniciado el pasado 9 de diciembre, el certamen constituye un paso más de Gaviota en su labor de promoción y salvaguarda de los platos tradicionales cubanos, necesitados de seguir siendo extendidos en toda su riqueza y variedad.

Talento y creatividad exhibidos en esta primera edición de Sabor Cuba. Foto: Tomada del Facebook de Gaviota Turismo.
Leandro Acosta Labrada, director de comunicación, destacó cómo en un escenario natural tan inspirador como Topes de Collantes, chefs y cocineros de cada destino de de Gaviota desplegaron su talento con lo mejor de la cocina cubana. Tradición, sabor y creatividad en cada plato.

Expresó que Sabor a Cuba integra la estrategia comunicacional de Gaviota, y deviene premio a la creatividad y a la tradición de la auténtica cocina de este país.

Richel, al centro, junto con los otros dos ganadores. Foto: Tomada del Facebook de Gaviota Turismo.
Agregó que el evento no solo celebra el talento de culinarios, sino que además fortalece nuestra marca gastronómica Nativa y eleva la experiencia gastronómica del grupo Gaviota.

Precisamente la cocina criolla cubana fue declarada en octubre de 2019 Patrimonio Cultural de la nación por constituir parte de la identidad nacional y metáfora de lo que representa la Isla como conglomerado étnico.

