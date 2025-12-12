Cocodrilos y Leñadores, primeros con puesto seguro en los play off

La recta final de la Serie Nacional 64 de Beisbol ya tiene sus dos primeros clasificados para la postemporada: los Cocodrilos, de Matanzas y los Leñadores, de Las Tunas.

Ambos favoritos precompetencia, no solo para clasificar, sino para luchar por el campeonato. Los dos elencos arribaron a su triunfo número 42 de la campaña y certificaron su boleto sin importar los resultados futuros.

En un duelo que se extendió hasta la oncena entrada en el estadio 5 de Septiembre, los actuales monarcas tuneros vencieron por 4-2 a los Elefantes de Cienfuegos, por tercera jornada consecutiva. Yudier Rondón y Norge Torres empujaron dos carreras cada uno, vitales para el desenlace.

Desde el montículo, Keniel Ferraz fue el héroe de relevo, con cinco entradas de labor y una sola anotación permitida; actuación que le otorgó su octavo éxito de la temporada. Por el lado de Cienfuegos, Islay Sotolongo, en rol de relevista, cargó con el descalabro.

Por otra parte, los matanceros no tuvieron que sufrir tanto para asegurar su clasificación. Derrotaron contundentemente por 10-2 a los Alazanes de Granma en su propio terreno del Mártires de Barbados. La artillería matancera explotó con 16 indiscutibles, manteniendo al equipo firme en la segunda plaza de la tabla.

Luis Ángel Sánchez fue el hombre del día a la ofensiva, de 4-3 con un par de remolques. Eduardo Blanco también tuvo una tarde productiva con un sencillo, un doblete y dos para la goma.

En el pitcheo, Yamichel Pérez fue el artífice del éxito, con sólida apertura de 7,2 entradas con apenas dos carreras a su cuenta –impulsadas por un jonrón de Ernesto Pérez–, logrando su quinto triunfo de la temporada. La derrota fue para Sammi Benítez, quien soportó cinco carreras en seis capítulos de labor.

Con estas victorias, Leñadores y Cocodrilos no solo aseguran su presencia en la fase decisiva del campeonato, sino que envían un claro mensaje a sus rivales: están listos para luchar por el título de la Serie Nacional 64. Aunque es temprano aún, pensar en una final entre estos dos elencos no resulta nada descabellado para los seguidores de la pelota cubana.

La jornada dejó encendida la lucha por los últimos boletos clasificatorios con solo tres juegos de diferencia entre el séptimo lugar: Cienfuegos y el décimo: Granma.

Granma