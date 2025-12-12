Reconocen a ronera Yucayo de Matanzas

El Buró provincial del Sindicato de la Industria Alimentaria y Pesca distinguió a la ronera Yucayo de Matanzas por los excelentes resultados y el trabajo sindical del 2025.

Este estímulo llega en un momento simbólico, justo cuando la emblemática fábrica se alista para celebrar sus primeros cien años. Un siglo en el que ha sido sinónimo de calidad, coronado con el éxito de su ron Carta Blanca reconocido entre los consumidores más exigentes.

Hoy, Yucayo no se detiene. Junto a una mipyme, explora nuevos mercados con marcas como el ron Yucayo Reserva y Especial, el vodka Yucayo y el ron Katalejo.

Y mira más allá pues para diversificarse, instala una máquina sopladora que producirá sus propios pomos y los de otras empresas de EMBER, con la vista puesta en su futura comercialización.