Los 30 años del Sindicato de Turismo en Matanzas (+fotos)

Las celebraciones por los 30 años de la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo (SNTHT) han tenido en Matanzas el sabor de la responsabilidad social, valor distintivo de esta organización desde su surgimiento el 28 de octubre de 1995.

Ese concepto animó nuestros festejos, aseguró Yarisleydis Torriente Sánchez, secretaria general del Buró provincial del SNTHT, orgullosa de liderar a los afiliados y trabajadores de un sector clave para el progreso de la economía cubana.

Ha habido una respuesta enorme en el apoyo al saneamiento de la ciudad de Cárdenas, fundamentalmente hemos sobresalido por las limpieza en el hospital Julio Miguel Aristegui Villamil, con destaque para varios colectivos, significó Torriente.

Dijo que como ya es tradicional, las donaciones de sangre ocuparon un lugar preponderante, así como también los donativos realizados al a niños ingresados en el Hospital Pediátrico de Matanzas, a casas sin amparo familiar y escuelas especiales.

Cuando aún no se había decretado la fase recuperativa tras el paso del huracán Melissa por el Oriente cubano, ya de manera espontánea en muchas instalaciones se comenzó la recogida de cuanto se tuviera a manos para ayudar. Nuestra gente es así, solidaria, apreció.

Torriente ponderó que el SNTHT recibió su fecha fundacional con el ejemplo de hoteles como Sol Palmeras, primer mixto surgido en Cuba hace 35 años, Royalton Hicacos, Meliá Las Américas, Villa Cuba, Meliá Las Antillas, Starfish Cuatro Palmas, Starfish Varadero, entre otros colectivos sobresalientes en el cumplimiento de indicadores propios de la organización.

Mencionó a fundadores y referentes de dirigentes sindicales como Teresita Roosburgh Sotolongo, Estrella Sánchez, José Jesús Máden Machado, Arnaldo Díaz Hiedra, Maritza Soto, María Caridad Rodríguez, un todos estrellas de veteranos dirigentes sindicales matanceros, de esos que recuerdan que todavía la organización existe en la mente, en el corazón y en el hacer cotidiano de estos hombres y mujeres. Por suerte, acotó, hay muchos más, longevo como ellos, y otros jóvenes, egresados de su escuela.

Torriente aseguró que las festividades por la fecha continuarán hasta octubre del año próximo, con el propósito primero de perfeccionar la labor sindical para que calidad y eficiencia se encuentren siempre en la cotidianidad de las instalaciones hoteleras y extrahoteleras.

Fotos: De la Autora.