Abogacía matancera celebra su Conferencia provincial Jurídica 2025 (+fotos)

Espacio idóneo de superación profesional y debate de los temas más actuales del Derecho cubano, devino la Conferencia provincial Jurídica correspondiente al año 2025, recientemente desarrollada por la filial matancera de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC).

El Centro de Convenciones Plaza América de Varadero acogió la cita científica de la abogacía, cuyo programa organizativo incluyó conferencias magistrales, paneles y talleres que facilitaron el intercambio de conocimientos entre operadores del Derecho, en su mayoría profesionales de los Bufetes colectivos matanceros.

Durante dos jornadas de trabajo reconocidos especialistas de la abogacía en el país , juristas del territorio y profesores universitarios de La Habana reflexionaron sobre cuestiones esenciales del Derecho familiar, administrativo, penal, económico y sobre la gestión no estatal, temas de vital trascendencia para la práctica profesional.

El intercambio abarcó también la discusión técnica sobre asuntos penales, no penales y mercantiles, en general, aspectos cruciales para garantizar la calidad del servicio legal y fortalecer la práctica del Derecho en Cuba.

En el contexto de la cita, sus participantes rindieron homenaje póstumo con sentidas palabras y un minuto de silencio al abogado matancero Víctor Rodríguez Aguirre, fallecido recientemente.

Especiales también resultaron las intervenciones magistrales de destacados letrados del país , entre ellos los Doctores en Ciencias jurídicas Ana María Álvarez-Tabio Albo, Amed Ramírez Sánchez, Maida Goite Pierre, Juan Mendoza Díaz y Alejandro Vigil Iduate .

Como lo reafirmó durante la inauguración y clausura del evento Sergio Jorge Pagés Valdés, presidente de su Comité organizador y Director provincial de la ONBC, la capacitación permanente distingue el hacer de los abogados matanceros y la conferencia jurídica 2025 constituyó una oportunidad para profundizar en las principales ramas del Derecho e identificar las deficiencias técnicas que persisten en la prestación de los servicios legales de los Bufetes Colectivos

Igualmente resaltó la validez del encuentro por el enfoque práctico de los trabajos presentados y porque a pesar del contexto sanitario complejo de la provincia, prevaleció la voluntad de aprender, compartir saberes y construir de manera colectiva soluciones que enriquezcan la justicia y la profesión de la abogacía.