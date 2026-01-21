Matancera gana certamen de coctelería Reinas del Bar

La matancera Kenia Borges Brotón, del hotel Meliá Internacional Varadero, acaba de imponerse en el certamen Reinas del Bar, donde intervinieron una decena de mujeres, publicó la edición digital del periódico Escambray, de Sancti Spíritus, provincia sede del evento efectuado en el bar Liana, uno de los nuevos productos extrahoteleros de la urbe cabecera.

La joven laureada representará a la Mayor de las Antillas en la primera edición del Mundial de Coctelería para Damas, con sede en La Habana, del 7 al 10 de marzo, avalada por la Asociación Internacional de Cantineros (IBA, siglas en inglés).

La joven forma parte del más del 30 por ciento de las mujeres que integran la Asociación de Cantineros de Cuba, aseguró su presidente Eddis Naranjo Carrillo.

“Nos llena de regocijo que los estereotipos detrás de la barra vayan eliminándose. La coctelería cubana es un ícono en el mundo y lo sigue siendo gracias al empeño de todos los que la defendemos”, significó a Escambray.

De la Asociación de Cantineros de Varadero, Borges Brotón ya triunfó en la categoría Nacional de la primera edición del Campeonato Internacional de Coctelería Barlady, en Atenas, Grecia.

Otra matancera, Mirtha de las Mercedes González Salguero, también trascendió en Reinas del Bar, al ganar el tercer lugar, “triunfo que viene acompañado del esfuerzo, la dedicación, el sacrificio y la constancia. Quizás parezca fácil llegar, lo difícil esta en mantenerse esa es la clave del éxito”, escribió en su perfil de la red social Facebook.

Foto: Tomada del Facebook de Kenia Borges .