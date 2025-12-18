18 de diciembre de 2025

Matanzas en zona de éxito del canal endémico (+audio)

Con una tendencia descendente de transmisión activa de arbovirosis la provincia de Matanzas está en zona de éxito del canal endémico. 
Aún así existen, en muy baja escala algunos casos con nuevos diagnósticos de dengue y chikungunya en todos los municipios, por la presencia de las condiciones que facilitan el contagio de los mencionados virus.
Por su parte las infecciones respiratorias agudas aumentan su presencia en la población matancera, como es típico de la presente etapa del año.
Por ello el llamado de las autoridades sanitarias a extremar cuidado sobre todo en los niños, embarazadas y adultos mayores con la adopción de medidas preventivas que eviten la transmisión.

