Matanzas se prepara para el inicio del curso escolar 2025-2026

El próximo lunes en Cuba iniciará el curso escolar 2025-2026, tras un intenso período de preparación en los centros educativos del país.

Desde la conclusión del periodo lectivo anterior se llevaron a cabo labores de reparación, embellecimiento y organización en las instituciones estudiantiles, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje.

Estos esfuerzos se realizaron en medio de los desafíos impuestos por las limitaciones materiales y económicas que enfrenta la nación, agravadas por el bloqueo económico que afecta a Cuba. A pesar de estas adversidades, el compromiso con la educación se mantiene como una prioridad.

Para conocer más detalles sobre los preparativos, visitamos la escuela primaria Seguidores de Camilo y el Che, ubicada en el reparto Armando Mestre, de la ciudad de Matanzas. Allí conversamos con Yamila Torres Benítez, Secretaria Docente del centro, quien compartió información sobre el estado de los preparativos.

Yamila explicó que el centro cuenta con cobertura docente completa y dispone de todos los materiales necesarios para el inicio del curso. En cuanto al Consejo de Dirección, solo faltan algunos coordinadores por asignar, pero esto no representa un obstáculo significativo. Además, el personal de servicio está listo para garantizar la higiene y el mantenimiento del centro.

Al abordar el tema de los uniformes escolares, Yamila señaló que la única dificultad ha sido el tamaño de algunas prendas, que son más grandes de lo necesario y requieren ajustes por parte de las familias. Sin embargo, aseguró que el centro está completamente preparado para iniciar el curso escolar este lunes, sin mayores contratiempos.

El inicio del curso escolar 2025-2026 es un reflejo del esfuerzo colectivo y la dedicación de docentes, personal administrativo y familias, quienes trabajan juntos para garantizar una educación de calidad, a pesar de los desafíos.