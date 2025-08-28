Verifican autoridades betancourenses aseguramientos para el inicio del curso escolar

Con el compromiso de evaluar el cumplimiento de los planteamientos de la población y verificar los aseguramientos necesarios para el nuevo período lectivo, las principales autoridades políticas y gubernamentales del municipio de Pedro Betancourt, junto a representantes locales del sector educacional, realizaron un amplio recorrido por diversas demarcaciones del territorio.

Según comentó Gladys Rodríguez López, intendente del poblado, el periplo incluyó visitas a comunidades como Güira de Macurijes y Manuelito, donde se constataron los avances en la solución de las inquietudes de los ciudadanos, así como las condiciones materiales y organizativas que permitirán un inicio del curso escolar sin contratiempos.

En Güira de Macurijes, precisó, se entregaron mochilas y calzado a estudiantes como parte del respaldo comunitario y gubernamental al regreso a las aulas, mientras que el acompañamiento social e institucional benefició a Gilberto Cabrera, adulto mayor acogido por la asistencia social, quien recibió recursos esenciales que contribuirán a mejorar su calidad de vida.

Similares cuestiones comprendió el itinerario en la demarcación manolitense, donde aspectos como la disponibilidad de recursos, el estado constructivo de las instalaciones escolares y la organización del personal docente fueron constatados por las autoridades en un intercambio que, a su vez, permitió actualizar el diagnóstico comunitario en consonancia con las prioridades y orientaciones del sector educacional.

El curso escolar 2025-2026, que comenzará oficialmente en la Isla el próximo primero de septiembre, estará dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y se orientará hacia el mejoramiento del proceso docente-educativo y la consolidación del trabajo conjunto entre las instituciones educacionales, las estructuras gubernamentales y la comunidad.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de Gladys Rodríguez López, intendente de Pedro Betancourt