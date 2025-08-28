28 de agosto de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Verifican autoridades betancourenses aseguramientos para el inicio del curso escolar

28 de agosto de 2025 Yadiel Barbón Salgado

Con el compromiso de evaluar el cumplimiento de los planteamientos de la población y verificar los aseguramientos necesarios para el nuevo período lectivo, las principales autoridades políticas y gubernamentales del municipio de Pedro Betancourt, junto a representantes locales del sector educacional, realizaron un amplio recorrido por diversas demarcaciones del territorio.

Según comentó Gladys Rodríguez López, intendente del poblado, el periplo incluyó visitas a comunidades como Güira de Macurijes y Manuelito, donde se constataron los avances en la solución de las inquietudes de los ciudadanos, así como las condiciones materiales y organizativas que permitirán un inicio del curso escolar sin contratiempos.

En Güira de Macurijes, precisó, se entregaron mochilas y calzado a estudiantes como parte del respaldo comunitario y gubernamental al regreso a las aulas, mientras que el acompañamiento social e institucional benefició a Gilberto Cabrera, adulto mayor acogido por la asistencia social, quien recibió recursos esenciales que contribuirán a mejorar su calidad de vida.

Similares cuestiones comprendió el itinerario en la demarcación manolitense, donde aspectos como la disponibilidad de recursos, el estado constructivo de las instalaciones escolares y la organización del personal docente fueron constatados por  las autoridades en un intercambio que, a su vez, permitió actualizar el diagnóstico comunitario en consonancia con las prioridades y orientaciones del sector educacional.

El curso escolar 2025-2026, que comenzará oficialmente en la Isla el próximo primero de septiembre, estará dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y se orientará hacia el mejoramiento del proceso docente-educativo y la consolidación del trabajo conjunto entre las instituciones educacionales, las estructuras gubernamentales y la comunidad.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de Gladys Rodríguez López, intendente de Pedro Betancourt

