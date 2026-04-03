Nueve años consecutivos como el mejor de Gran Caribe

VARADERO.- El grupo empresarial Gran Caribe sigue teniendo en el hotel Starfish Cuatro Palmas a una de sus más exitosas instalaciones en el país, y a la mejor de todas en el principal destino cubano de sol y playa.

Gracias a su desempeño sostenido en lo financiero, comercial, cualitativo y en la manera de gestionar los procesos turísticos, el alojamiento vuelve a coronarse Vanguardia Nacional por novena ocasión consecutiva, categoría superior de la emulación reconocedora de excelente comportamiento económico, sindical y social en un período de un año.

Con esa alegría Starfish Cuatro Palmas recibió su aniversario 34 en operaciones, de su inauguración el 15 de marzo de 1992, una fecha ya registrada en la historia patria por la Protesta de Baraguá en 1968, suceso que “nos inspira a rendir todo lo que se pueda por el bien del país”, expresó Wilfredo Gómez, secretario general del buró sindical.

El colectivo de la calle 62 acostumbra a satisfacer planes de ingresos, buena parte de esos dineros en divisas, como consecuencia de honrar compromisos con la exportación de servicios y eso ha sido posible en los últimos tiempos en un contexto sumamente complejo, complejizado por el cerco petrolero made Donald Trump en este 2026, que restringe significativamente los flujos turísticos al país.

La fusión entre los mandos y la fuerza laboral, la disciplina y la entrega son factores determinantes en el hotel, sostiene el subdirector general por la parte cubana Danilo Pereira Hernández, cuadro destacado del grupo empresarial Gran Caribe.

Gran Caribe y Royalton Hotels & Resorts (anteriormente Blue Diamond) gestionan tres productos turísticos bajo la dirección de Danilo y su equipo: Starfish Cuatro Palmas, Starfish Las Palmas y Mystique Casa Perla, en el ranking de preferencia en Varadero y en el país.

Pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de Hotelería y Turismo, 33 colectivos laborales en el país merecieron la condición de Vanguardia Nacional, el alto estímulo concedido por la Central de Trabajadores de Cuba.

Foto: Tomada de la web de Starfish Cuatro Palmas