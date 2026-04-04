5 de abril de 2026

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Chequeo, control y apoyo: estilo de trabajo de EMBER Matanzas

4 de abril de 2026 Enrique Tirse Hernández
El objetivo del control que realiza EMBER a sus UEB tiene como propósito estrechar relaciones de trabajo y buscarle soluciones a los problemas que puedan existir
La Empresa de Bebidas y Refrescos EMBER Matanzas contempla como estilo de trabajo la realización de dos controles anuales a las Unidades Empresariales de Base (UEB).
En entrevista realizada a Reinaldo Valdés Grillo, director general de EMBER Matanzas, conocimos que en la primera de estas visitas se realiza un levantamiento para saber la organización de la UEB y cómo se cumple el plan de producción.
Después del control se confecciona un plan de medidas que se  chequea durante el año, hasta el segundo control integral.
En los encuentros se exige responsabilidad, tanto a las UEB, como a los directivos de la empresa. Valdés Grillo considera  que estos encuentros son necesarios para mantener la vitalidad de la Unidades Empresariales de Base y el control de la empresa sobre ellas.
Aunque la visita no evalúa ni da categoría alguna, sí es un espacio vital para ejercer influencia y corregir en el terreno cualquier anomalía que exista.
Por lo tanto, el objetivo del control que realiza EMBER a sus UEB tiene como propósito estrechar relaciones de trabajo y buscarle soluciones a los problemas que puedan existir.

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