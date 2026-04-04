Abren prematrícula para sistema de capacitación del proyecto Zonas Creativas en Matanzas

La cuarta edición del sistema de capacitación del proyecto Zonas Creativas abrió su proceso de prematrícula en Matanzas, como parte de una iniciativa conjunta entre la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, la ONG ARCS y la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas.

El programa forma parte de un proyecto más amplio que contempla tres líneas fundamentales de acción. Entre ellas destaca la rehabilitación urbana de las dos primeras cuadras de la calle Medio, así como de las plazas de la Vigía y la Rueda.

Otra de las líneas está dirigida al fortalecimiento del sector emprendedor mediante un fondo de microfinanciamiento. Para acceder a este apoyo, uno de los requisitos esenciales es haber cursado el sistema de capacitación.

Las clases serán impartidas por profesores de la Universidad de Matanzas, especialistas de la Oficina del Conservador y otros expertos del territorio, quienes aportarán sus experiencias en cada uno de los temas.

El proceso formativo, de carácter gratuito, tiene una duración aproximada de tres meses y se estructura en tres módulos. El primero aborda aspectos jurídicos relacionados con los nuevos actores económicos; el segundo se centra en las economías creativas y la gestión del patrimonio; y el tercero está dedicado a la comunicación.

Al finalizar cada módulo, los participantes recibirán un certificado acreditativo.

Los encuentros presenciales tendrán lugar los martes y jueves, en el horario de 2:00 a 4:00 de la tarde, en la sede de la Oficina del Conservador de la ciudad, ubicada en el antiguo Palacio de Justicia, frente al Teatro Sauto.