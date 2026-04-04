Cuba recibió más de 1,8 millones de visitantes internacionales en 2025

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) reportó que durante el año anterior 1.810.663 visitantes internacionales llegaron a Cuba, provenientes de diversas regiones geográficas. La cifra refleja el comportamiento del turismo en la Isla y la evolución de los mercados emisores, con predominio absoluto del continente americano como principal fuente de viajeros.

De acuerdo con el informe oficial, las Américas concentraron el mayor número de turistas, con 1.323.876 personas, lo que representa más del 70 por ciento del total. Lejos, detrás, se ubicó Europa, con 404.849 visitantes, mientras que Asia aportó 71.134; África 9.243 y Oceanía cerró la lista con 1.548 viajeros. La ONEI destacó la diversidad de origen de los viajeros que eligieron el destino cubano a lo largo del año pasado.

Uno de los datos más llamativos del informe es el crecimiento experimentado desde el continente africano. Según detalla la ONEI, los aumentos más significativos se registraron en África Central, con 286 visitantes adicionales, y en África Meridional, con 361 más. En conjunto, África sumó 647 turistas internacionales adicionales en comparación con períodos anteriores, lo que evidencia un incipiente, pero sostenido dinamismo en esa región.

El comportamiento por regiones consolida a América como el mercado tradicional más fuerte para el turismo cubano, aunque Europa mantiene un peso relevante con más de 400 mil viajeros. Asia y Oceanía, si bien con cifras más modestas, también aportan flujos constantes. La ONEI no precisó las causas de las variaciones, pero los datos permiten a los analistas del sector trazar estrategias de promoción diferenciadas.