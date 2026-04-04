Se presenta al danzón como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

La noticia, tan esperada, corrió de boca en boca. Nuestro Baile Nacional, el purísimo Danzón, nacido en Matanzas, gracias al talento del músico limonareño Miguel Faílde, se presentó oficialmente en la UNESCO, mediante el Expediente Declaratorio de Género Musical-Bailable Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El joven músico Ethiel Fernández Faílde, junto a un equipo de importantes personalidades de la cultura matancera se encargaron de darle curso en el Consejo Nacional de Patrimonio de Cuba al expediente.

Respaldó esta acción el respeto y la veneración a la música cubana de una comunidad portadora, de amantes de ese ritmo, motivados en su realización al participar en talleres y encuentros por toda la Isla, informó a este medio, el director de la Orquesta Faílde.

«Será la voz de los danzoneros cubanos en la UNESCO. Contamos con el apoyo de los países miembros, en especial de nuestros hermanos de México», dijo el laureado flautista, descendiente del famoso creador de «Las alturas de Simpson», interpretado por la agrupación del compositor y trompetista a finales del siglo XIX, en el Liceo de Matanzas, hoy sala de conciertos José White.

En la presentación mensual de la Orquesta, escenificada este domingo último en la Casa del Danzón, en el Centro Histórico de Matanzas, recibieron reconocimientos por su abnegada labor la Dra. María Victoria Oliver, la directora del Consejo provincial de Patrimonio, Bielka Cantillo, junto a otras especialistas de esa institución.

Al respecto, dijo Bielka ante el entusiasta auditorio: «Trabajamos con los inventarios y documentación ligadas al danzón en el país. Le dimos estructura, diseño y formato para tener un resultado de 36 libros; el de aquí tuvo tres, porque contamos con muchos clubes de Danzoneros. Primordial felicitarlos a ustedes, porque es un resultado colectivo, a pesar de los difíciles momentos por los que atraviesa nuestro país, nos crecimos.»

La ovación fue tremenda.

El concierto de la Orquesta Faílde, colmado de público en la Casa del Danzón, permitió conocer la opinión de los bailadores. Entre estos el conocido artista y promotor Reynaldo Cardoso, laureado en diversos Festivales Internacionales matanceros: «Para nosotros es un logro, labor ardua efectuada por la Comisión yumurina y un equipo de toda la nación.

«Mérito merecido por la significación que posee nuestro Baile Nacional, el cual se continúa cultivando en las nuevas generaciones. Estamos creando grupos de baile en las escuelas y en zonas juveniles, porque realmente el Danzón es un emblema que hay que defender, orgullo de esta tierra, que marcó pautas en el siglo XIX y aún vive y vivirá gracias al interés de nuestras orquestas que lo mantienen en su repertorio, a lo cual se suma la permanencia de los bailadores en los diversos escenarios, ya sea en los más sencillos y populares hasta en los grandes salones citadinos.

«Es un baile elegante, con toques sensuales en su coreografía y forma de enlazarse las parejas, portador de ese sentimiento de cubanía, al cual no debemos renunciar jamás.»

Escuché entonces la música de la Orquesta Faílde, interpretando un clásico, el danzón «Almendra», de Aldemaro Romero.

Las parejas se movieron con la sabrosa cadencia; giraron por el amplio salón. Sus figuras irradiaban el orgullo de ser continuadores y defensores de nuestro Baile Nacional.