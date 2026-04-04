Llaman a extremar medidas ante brote de hepatitis en barriada matancera de Versalles

Autoridades sanitarias de la provincia de Matanzas alertan en torno a reportes de casos aislados de hepatitis en la mayoría de los municipios y de brotes en los poblados de Pálpite, en la Ciénaga de Zapata; Cidra, en Uni{on de Reyes; Versalles, en Matanzas; y La Marina, en Cárdenas.

La mayor complejidad radica en la barriada de Versalles, en la ciudad yumurina, donde existen hasta el momento casi una veintena de casos activos, según el director del Centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, doctor Andrés Lamas Acevedo

“Son hasta este momento 18 casos activos en la zona que está por la farmacia de Plácido hasta el río Yumurí; el reparto Americano, por la Cumbre y algunos casos al costado de la escuela Ernst Thaelmann. No es un gran brote. Con acciones integradas de Salud con el resto de los organismos podemos cortarlo”.

Los brotes de Pálpite y Cidra están casi al cerrarlos porque hace alrededor de un mes no existen nuevos casos, explicó el doctor. En el barrio de La Marina, en Cárdenas, solo existen reportes de siete enfermos.

“La complejidad de la hepatitis es que están las causas y condiciones creadas para que haya algún tipo de transmisión. La hepatitis se transmite por vía fecal oral y cualquier contaminación del agua de beber o de los alimentos que consumimos a diario con heces fecales de un paciente enfermo, pues ahí viene el contagio. La enfermedad se transmite desde siete días antes de aparecer los síntomas hasta 15 días después de comenzar con los primeros.”

El Director llamó a las autoridades gubernamentales y la población a extremar las medidas higiénico-sanitarias como la recogida de desechos sólidos y de forma especial hervir y clorar el agua.

“Proteger los alimentos, aislar al paciente enfermo en su vivienda. Este debe tener su vaso, cubiertos y plato para que no transmita la enfermedad al resto de los convivientes. Cada vez que el paciente defeca hay que echarle cloro a la tasa del baño para descontaminar las heces fecales.”

El Ministerio de Salud Pública llama brote de hepatitis cuando existen dos o más casos reportados en una misma área de salud. En estos lugares efectúan acciones intensivas para cortar la cadena de transmisión y trabajan sobre los factores que provocan el contagio.

La hepatitis es una enfermedad que consiste en la inflamación del hígado. Entre los síntomas figuran: fatiga, coloración amarilla de la piel y los ojos, náuseas, dolor abdominal y orina oscuro, aunque algunos casos pueden ser asintomáticos. La gravedad varía desde formas leves hasta evolucionar en cirrosis o cáncer hepático. El diagnóstico lo realizan mediante análisis de sangre y estudios de imagen.