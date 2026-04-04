Zarpa del Puerto de Matanzas tanquero ruso Anatoly Kolodkin

El tanquero ruso Anatoly Kolodkin zarpó esta mañana de la bahía yumurina luego de trasegar en apenas 96 horas las cien mil toneladas de crudo que en gesto humanitario entregara el país asiático.

Las operaciones transcurrieron automatizadamente y sin mayores contratiempos desde el muelle de aguas profundas de la base de supertanqueros yumurina, una instalación que puede recibir buques de hasta 180 mil toneladas de desplazamiento.

En estos momentos continuan las operaciones de trasiego del energético por cabotaje hacia las refinerías de la nación, donde se procesará el petróleo de la línea Ural.

Estimados indican la posibilidad de que el gesto de la Federación Rusa represente en refinación no menos de 292 mil toneladas de fuel de utilidad para centrales térmicas, poco más de 255 mil barriles de diésel, 109 mil de gasolina y, aproximadamente, un diez por ciento de gas licuado del petróleo.