Pizzería Bellamar no cree en mal tiempo

A pesar de las inclemencias del tiempo los trabajadores de la Pizzería Bellamar, emblemático establecimiento gastronómico matancero, mantienen la vitalidad en los servicios con variadas ofertas gastronómicas.

Los cocineros incorporaron el carbón como alternativa, en un horno artesanal logran la cocción de la salsa para el espagueti. La pasta también se prepara a golpe del «combustible» vegetal, al final de un estrecho pasillo donde se protege de la lluvia.

En el salón principal de la cocina el chef amasa la levadura, como paso inicial e imprescindible del proceso. La calidad de la mezcla determinará la calidad posterior.

Aunque afuera la lluvia arrecie, el colectivo logra presentar platos queson la especialidad de la casa y que intentan sostener a golpe de sacrificio el abolengo de una unidad que bien pudiera sumar medio siglo de servicio a la población.

Perteneciente a la UEB Pergomar, el centro gastronómico se encuentra inmerso en un proceso de transformación para comenzar a operar como Mipyme estatal, lo cual pudiera favorecer positivamente al complejo y a su colectivo al contar con mayor autonomía y con cuenta bancaria en divisas, entre otros beneficios de estas formas de gestión.