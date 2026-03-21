Recepcionan recursos miembros del proyecto Ellas También Producen

Jovellanos.- En el municipio se desarrolló la jornada de recepción de recursos del proyecto Ellas También Producen, con la participación activa de su equipo en la descarga de contenedores. En el municipio se desarrolló la jornada de recepción de recursos del proyecto Ellas También Producen, con la participación activa de su equipo en la descarga de contenedores.

El trabajo se realizó con rapidez y precisión, lo que demuestra el avance en la organización y eficiencia de esta experiencia comunitaria.

Los insumos recibidos serán distribuidos posteriormente entre las asociadas al proyecto, como garantía del apoyo directo a sus iniciativas productivas.

En esta ocasión se destacan entre los recursos los sistemas de riego, que contribuirán a mejorar la calidad y sostenibilidad de los cultivos en el territorio.

Más de cuatro mil mujeres se benefician directamente en Matanzas con el proyecto Ellas también producen, una iniciativa que desde 2021 transforma la producción agrícola en los municipios de Jovellanos, Perico y Los Arabos.

La propuesta forma parte de las políticas nacionales para fomentar la participación femenina en sectores tradicionalmente masculinos, como la agricultura, y fortalecer la soberanía alimentaria en comunidades vulnerables. Con el objetivo de mejorar las prácticas de los gobiernos locales y de las instituciones del sector agropecuario el proyecto busca garantizar sistemas alimentarios eficientes, sostenibles y resilientes, con el acompañamiento de entidades cubanas como CARE Internacional, la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, el Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, el Centro de Servicios Ambientales de Matanzas, los gobiernos municipales de estos tres municipios, así como los Ministerios de Educación Superior, de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y de la Agricultura. Ellas también producen cuenta además con el respaldo de la cooperación internacional, a través de Global Affairs Canada (GAC) y la Agence Française de Développement (AFD).