FESTITIM Matanzas: La fiesta del teatro para niños

El Día Mundial del Teatro para Niños, se festejó durante el evento teórico «Freddy Artiles», con escenario en la Casa de la Memoria Escénica.

Como primicia se realizó el homenaje al dramaturgo y director cubano Salvador Lemis en la muestra del mes y la develación de la 26 pieza del Museo de Esculturas en Madera de la Dramaturgia Cubana, dedicada a la obra de su autoría, «Galápago», que realizara el destacado artista visual Adán Rodríguez Falcón.

Al develar la pieza, el dramaturgo Norge Espinosa dijo que Lemis fue un creador de metáforas, quien abordó temas inusuales como la muerte de los seres queridos y los problemas ecológicos desde hace varias décadas.

Rubén Darío Salazar, Premio Nacional de Teatro, recordó que lo conoció de niño en Holguín, y se acercaron más en la Universidad de las Artes (ISA), deslumbrados ambos con sus ideas. «Fue un ser mágico que abrió el horizonte del teatro de niños en su relación con las otras manifestaciones del arte». Y añadió que la atmósfera emanada en este especial museo, emerge de Rodríguez Falcón, el cual expresó que sus obras se inspiran en la esencia, desde lo pequeño, lo sencillo de la pieza teatral, para así llegar al alma del autor.

El director de la Casa de la Memoria Escénica, el dramaturgo Ulises Rodríguez Febles, junto al poeta e investigador Pablo G. Lleonard presentaron el evento teórico más la muestra bibliográfica de cuadernos publicados con obras antológicas de la dramaturgia a partir del trascendente personaje Pelusín del Monte, creado por Dora Alonso, con siete décadas de constante presencia en los retablos.

Rubén Darío leyó el mensaje de ASSITEJ Cuba y expresó su sentir por no ser una isla dentro de otras islas, sino ofrecer un resultado que permite a los públicos un horizonte de esperanza, a pesar del entorno hostil hacia Cuba.

En un momento emotivo, Kenia Rodriguez Nuñez, presidenta de la ASSITEJ Cuba, entregó una misiva donde se reconoce a Teatro de las Estaciones como miembro de dicha organización .

El panel «¿Hacia dónde va la dramaturgia del teatro para niños y niñas?», conducido por Kenia, devino diálogo enriquecedor. Entre las ideas diversas y honestas emitidas por el escritor y presidente de la UNEAC matancera, José Manuel Espino, el presidente de la UNIMA, Erduyn Maza y los teatristas Norge Espinosa y Ulises Rodriguez Febles, el maestro René Fernández Santana, Premio Nacional de Teatro, enfatizó en la herencia de Los Camejo y de tantos creadores apasionados desde el 59, que comenzaron a escribir para los niños hasta el presente, con una poética y una estética en correspondencia con cada tiempo vivido y resaltó la importancia de no convertir el mensaje en tribuna ajena, o como dijera la joven escritora y actriz María Laura Germán, lo relevante de exponer en las obras escenificadas la hondura del espíritu, la belleza y la ética de la vida, ante una inocencia que necesita ser feliz.

La UNIMA CUBA entregó galardones a René, Rubén y Zenén Calero, quienes a su vez entregaron a Kenia el prototipo de Pelusín, símbolo del 16 Festitaller Internacional de Títeres, mientras Rachel García Heredia, presidenta del Consejo Nacional de las Artes Escénicas hizo llegar a Rubén un obsequio de la Embajada China, consistente en un títere antiguo perteneciente a su teatrología.

Participaron además a lo largo de la jornada, Marilyn Garbey, presidenta de la Sección de Artistas Escénicos de la UNEAC y directora del Centro de Documentación «María Lastallo», que permanecerá en Matanzas junto a las otras personalidades hasta el cierre de la 16 edición del Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas 2026, el próximo domingo.

Acompañaron a los presentes, Osbel Marrero Acosta, director de la Dirección Provincial Cultura de Matanzas, Noslen González subdirector de la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas, Heylin Indira López Gutiérrez, presidenta del Consejo Provincial de las Artes Escénicas de Matanzas, Leo García Ramos, vicepresidente primero de la UNEAC y María Isabel Tamayo, de la Casa de la Memoria Escénica, todos miembros de la Junta Creadora del Festitim Matanzas-Cuba.