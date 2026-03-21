CCS en Unión de Reyes apoya centros vulnerables

Unión de Reyes.- En medio de limitaciones productivas y dificultades con el combustible, la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Flores Zamora, en Unión de Reyes, mantiene como prioridad el apoyo a los centros sociales más vulnerables del territorio.

Odalys Guerra Amaro, presidenta de la CCS Flores Zamora del municipio Unión de Reyes, explicó a Radio Unión que el apoyo a los centros sociales es hoy la prioridad máxima de la cooperativa y del territorio, a pesar de que las producciones no son las mismas que en años anteriores.

«La estrategia se enfoca en ubicar lo poco que estamos sacando en los centros más vulnerables: hogar materno, círculos infantiles, escuelas, SAF y casa de abuelos”, sin descuidar otros compromisos productivos.

“Cumplimos con entregas al Estado, turismo y ferias, pero la prioridad es atender estos centros debido a las limitaciones en la distribución por la falta de combustible”, subraya.

Entre los productos que se destinan a estas instituciones figuran “col, tomate, pepino, fruta bomba, yuca y plátano”, los cuales se distribuyen fundamentalmente en el hogar materno, los SAF y otras entidades del sistema de salud. No obstante, recalca que se priorizan círculos infantiles y escuelas.

Con 142 socios —de ellos 93 productores y solo 16 dedicados a cultivos varios— la CCS mantiene un perfil mayormente ganadero. Sin embargo, articula sus capacidades agrícolas para sostener el apoyo social. “Todas esas producciones las estamos organizando con los medios disponibles, incluso con transporte alternativo, por la cercanía a los centros sociales”, concluye.

La CCS Flores Zamora refuerza su papel como sostén alimentario de instituciones vulnerables, al priorizar la cercanía, la organización y el compromiso social.